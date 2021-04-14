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Bildiriyi yazan Ergun Mengi itiraf etti: Montrö bahaneymiş

Montrö Sözleşmesi üzerinden 'darbe bildirisi' yayımlayan emekli amiraller, Montrö'nün aslında bahane olduğunu ve bildiriyi hazırlamak için araç olarak kullanıldığını itiraf etti. Bildiriyi kaleme alan Ergun Mengi, 2 Nisan'da Ali Yüksel Önel'e gönderdiği mesajda, "Komutanım esas tepki takunyalı amiral, harp okulu giriş şartlarından irticanın çıkarılmasına olacak. Grupta uzlaşı zordu. Bu nedenle Montrö bahanesiyle son paragraftaki mesajları veren bildiri hazırlandı. Montrö'yü araç olarak kullandık" dedi.
 14 Nisan 2021 06:40
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Bildiriyi yazan Ergun Mengi itiraf etti: Montrö bahaneymiş

Emekli amirallerin bildirisiyle ilgili adliyeye sevkedilen 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz, bildiriyi hazırlayan emekli Tuğamiral Ergun Mengi'yi tutuklanması, diğer 13 şüpheliyi ise çeşitli adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme, Mengi'nin de arasında olduğu 14 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

14'Ü DE SERBEST

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan Mengi, yurtdışına ve il dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdiği şüpheliler Alaettin Sevim, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Mustafa Özbey, Ramazan Cem Gürdeniz, Turgay Erdağ, Türker Ertürk, Ali Sadi Ünsal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Engin Baykal ve Nadir Hakan Eraydın hakkında da hakimlikçe yurtdışına ve il dışına çıkış yasağı adli kontrol şartı uygulandı.

2 NİSAN'DAKİ ŞOK MESAJ

Ergun Mengi'nin söz konusu bildiriyi hazırlayıp metne son halini verdiği ve "ADMEK-2" isimli WhatsApp grubunda paylaştığı ortaya çıkmıştı. Başsavcılığın tutuklamaya sevk yazısında Mengi'nin "Komutanım" diye hitap ettiği emekli Amiral Ali Yüksel Önel'e 2 Nisan'da bir mesaj gönderdiği bilgisi yer alıyor. Mengi mesajında bildirideki Montrö ile ilgili açıklamaların bahane olduğunu belirtiyor:

SON 3 PARAGRAF VURGUSU

"Komutanım çok sağ olun, esas tepki takunyalı amiral, harp okulu giriş şartlarından irticaya karışılmasının çıkarılması ve subay astsb kurslarında Atatürk ilke ve inkılapları derslerinin çıkarılmasının üzerine olacaktır. Ama grupta uzlaşı çok zordu. Bu nedenle Montrö bahanesiyle son paragraftaki mesajları veren, hedef kitle dz.kk olmayan bir bildiri hazırlayayım dedi. Çok haklısınız ama burada Montrö'yü araç olarak kullandık. Esas endişemiz son 3 paragrafta, anlarlarsa eğer."

FİKİR BÖYLE ÇIKMIŞ

Mengi, savcılık ifadesinde, basında halen görevde olan bir amiralin "sarıklı, cübbeli" fotoğrafı yayımlanınca bu durumun kendileri arasında ciddi rahatsızlığa neden olduğunu söyledi. Önel'e attığı mesaj da sorulan Mengi, "Bizim duyuru yapmak fikrimiz görevdeki amiralin cübbeli, sarıklı fotoğrafının basında yer alması üzerine olmuştu. Ancak kuvvet komutanının zor durumda kalabileceği endişesiyle grupta uzlaşı sağlanamadı. Bu nedenle Montrö ile ilgili daha önceki emekli büyükelçilerin yapmış oldukları duyuru temelinde yapılması kararlaştırıldı" dedi.

Niçin gece yayımlandı?

Bildiriyi 6 Nisan'da yayımlanacak şekilde hazırladıklarını anlatan Mengi, kabul eden sayısı 100'ü geçince emekli Amiral Işık Biren'in WhatsApp grubundan "Yeterli sayıya ulaştı, 6'sını beklememize gerek yok, yayımlayabiliriz" mesajını attığını kaydetti. Emekli Amiral Mustafa Özbey'in kendisini arayıp bildirinin Veryansın TV'de yayımlanmasını önerdiğini belirten Mengi, saatle ilgili özel değerlendirme olmadığını, en makul sürede yayımlandığını söyledi.

DAKTİLO MEMURLUĞU YAPTIM

Mengi, Sulh Ceza Hakimliğinde verdiği ifadede ise bildirinin WhatsApp grubunda olan herkes tarafından fikrini beyan etmesi ile oluştuğunu, kendisinin bir anlamda daktilo memurluğu yaptığı yönünde ifade verdiği öğrenildi. Mengi'nin ifadesinde "İlk Montrö konusunda taslağı ben hazırladığım için ikinci hazırlanan bu metin benim üzerime kaldı" dedi.

Ayıplanır diye imzalamış

Emekli Amiral Türker Ertürk de ifadesinde kendisini "Bu kadar arkadaşımın olduğu bir grupta 'İmzalarım' dememek ayıplanabileceğim ve yüzlerine bakamayacağım hissini uyandırdı. Yine benim de taşıdığım 2 hassasiyet ki bunlardan birisi Montrö, diğeri de 15 Temmuz darbe girişimine neden olan kişiler. Sarıklı askerler içeriyor olması nedeniyle imzalayacağımı beyan ettim. Söz konusu metin darbe veya darbe çağrısına neden olabilecek bir metin değildir" diye savundu.
Yeni Şafak
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