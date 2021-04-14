Umutlar paket siparişine kaldı



Bir ay önce kademeli olarak açılan restoran lokanta ve pastane gibi işletmeler Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yeniden paket servise döndü. İşletmelerde Ramazan hazırlıkları hummalı bir şekilde devam ediyor. Kazanlar kaynıyor, yemekler pişiyor pakete hazır hale getiriliyor. Paket servisi ise sektör temsilcilerinin yeni umudu oldu.

Garsonların da bu süreçte kurye olarak dağıtıma çıktığını öğreniyoruz. Hem online platformlar üzerinden hem de telefonla siparişler alınıyor. Pandemi gölgesinde ikinci ramazanı geçiren sektör temsilcileri, her ne kadar paket servis yapsalar da, işlerin eskisi gibi olmadığını söylüyor.Sektör temsilcileri, geçen yıl da aynı süreci yaşadıkları için bu yıl daha hazırlıklı olduklarını belirterek, bu yıl paket servisi olmayan restoranlarında paket hizmetine girmeye başladığını anlatıyor. Günler öncesinden ambalaj ve ürün hazırlıkları yapılarak, ramazanda her şey hazır hale getirildi.

ŞU AN GECE 12'YE KADAR HİZMET VEREBİLİYORUZ

İstanbul Ticaret Odası Restoran ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Meslek Komite Başkan Yardımcısı Ali Tatlıdil, "Mekanları kapattık. Paket servise yönelik çalışma yapacağız. Sahur vaktine kadar paket servis olup olmayacağına dair henüz karar çıkmadı. Kısmen biraz daha faydası olabilir. Şu an gece 12'ye kadar paket servis yapabiliyoruz. Sonuç itibariyle paket servis sektörün bütün dertlerini giderebilecek bir hareket gibi gözükmemeli. Ramazan'ın bereketiyle biraz daha sakin bir ay geçirmeyi hedefliyoruz. Ramazan öncesinde motorcu başına düşen paket servis adedi ortalama 15-20 paket" dedi.

TEDBİRİ ELDEN BIRAKMADIK

Tatlıdil, sektör için komple kapanma beklemediğini, belli sınırlamalar dahilinde devam edebileceğini söyledi. Restoranların yeniden paket servise dönmesiyle beraber ellerinde ürün kalıp kalmadığını sorduğumuz Tatlıdil, "Onun tedbirini önceden aldık. Çok fazla stok yapmadık. Meslektaşlarım da tedbir almıştır diye düşünüyorum. Gıda maddesi olduğu için kendi evinde veya personeline vererek farklı şekilde değerlendirenler olacaktır" dedi.

Tatlıdil, bir an önce pandemiden kurtulup işlerinin başına dönmeyi beklediklerini ifade ederek, "Bir seneyi devirdik. Zor bir süreçten geçiyoruz. Sektör derin bir yara aldı. Sektörden ciddi manada geri çekilmeler ve kapanmalar var. Süreç uzadıkça sıkıntı da büyüyor" diye konuştu.



Sektör için destek talebi

Paket servisin yanında cenaze, mevlüt ve davetlere göre toptan özel yemekler hazırladıklarını anlatan Saygı, Ankara, İstanbul ve daha birçok yere tenekelerle kavurmalar, tandır kebap, köfte ve peynir gibi birçok ürün gönderdiklerini söyledi. Saygı, bir asırdır sektörde bu işi yaptıklarını söyleyerek, şu taleplerde bulundu: "Sektörün bu kadar dibe vurduğunu görmedim. Pandemi var. Hükümetin de yapacağı bir şey yok ama en azından kiracılara destek olmalı. Hizmet sektörü olduğu için milyonlarca kişi istihdam ediliyor. Hükümet destek verdi ancak yeterli değil. Kapalı olduğumuz sürede faizler durdurulsun. Ana paramızı ödeyelim."

RAMAZAN'IN BEREKETİ YANSIR

Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Mehmet Zeki Saygı, pandemi de olsa Ramazan'da işlerin devam ettiğini belirterek, "Kazan kazan yemekler mutlaka pişer. Lokanta ve restoranlar açık olmayacak ama fırın tava kültürü olduğu için paket olarak servise devam ediyoruz. Ramazan'da Malatya'da fırın yemek kültürü olduğu için Malatyalılar evine misafir edeceği zaman mutlaka kaburgasını, tandırını, kebabını, kuzuyu, güveci mutlaka tavacılara yaptırır. Malatya'nın kültüründe ev yemekleri de çok meşhurdur. Bulgurdan etli ve etsiz çeşitli yemekler yapılır. Malatya'da Ramazan fırınlarda pideleri, köfte ve etleriyle dolu dolu zengin geçiyor" yorumunu yaptı.

Mesude Demirhan