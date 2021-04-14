Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polis her yerde onları arıyor: Rezil paylaşımlarını böyle savundular

Twitter'da 12 Nisan başlığıyla tecavüz tweetleri atanlardan iki kişinin kimliği belirlendi. Gözaltına alınan 17 yaşındaki H.G. ifadesinde "Trend Topic (TT) olmak için yaptık" dedi.
 14 Nisan 2021 07:45
+Aa- Yazdır
Polis her yerde onları arıyor: Rezil paylaşımlarını böyle savundular

Twitter'da 12 Nisan etiketi altında paylaşılan tecavüz tweetleriyle ilgili İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Paylaşım yapanlardan iki kişinin kimlikleri tespit edildi. İkisi de 18 yaşından küçük olan şüphelilerin evlerine giden polisler, birini koronavirüs karantinasında olduğu için gözaltına alamadı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, Sarıyer'de yaşayan H.G. (17) ise yaptığı silahlı paylaşım nedeniyle gözaltına alındı. H.G. polis merkezinde verdiği ifadede, "Kendi aramızda, gündem olmak için, Trend Topic (TT) olmak için yaptık. Başka bir amacımız yoktu. Bu kadar büyüyeceğini düşünmedik" dedi. H.G. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla ailesine teslim edildi.

POLİS TEK TEK ARIYOR

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Nisan etiketiyle, sahipleri tarafından silinenler dahil tüm tweetlerin sahiplerini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

12 Nisan etiketiyle önceki gün 250 binden fazla tweet atıldı. Mesajların bir çoğu, kadınlara yönelik saldırgan tweetlere karşı atıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü yaşananları 'sosyal medya terörü' olarak niteledi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Torbalı Belediye Başkanı Uygur hastaneye kaldırıldı
14 Nisan 2021 05:49		 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ablası vefat etti
14 Nisan 2021 02:48
Muğla'da 5,1 büyüklüğünde deprem
13 Nisan 2021 23:42		 Türk halk bilimci Prof. Dr. İlhan Başgöz vefat etti
13 Nisan 2021 22:11
THY'den yeni kısıtlama sonrası açıklama
13 Nisan 2021 21:31		 Diyanet 5 ciltlik 'Konulu Kur'an Tefsiri' hazırladı
13 Nisan 2021 18:29
TTK Şeref Üyesi, tarihçi Prof. Dr. Kodaman vefat etti
13 Nisan 2021 18:16		 Bakan Kurum'dan 'Rakamlarla Kentsel Dönüşüm' paylaşımı
13 Nisan 2021 17:56
1 gün evli kaldı, 4 yıldır nafaka ödüyor
13 Nisan 2021 16:40		 Turizm çalışanları aşılanmaya başladı
13 Nisan 2021 14:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:50 - Kız çocuğunun fotoğrafını çeken şahsı dövüp polise teslim ettiler07:47 - Helallik isteyip gelinini 5 kez bıçakladı07:45 - Polis her yerde onları arıyor: Rezil paylaşımlarını böyle savundular07:34 - Terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı07:10 - Alkollü mekanlara yeni kurallar geliyor07:05 - Umutlar paket siparişine kaldı
06:50 - AK Parti'den Z kuşağı atağı06:40 - Bildiriyi yazan Ergun Mengi itiraf etti: Montrö bahaneymiş06:30 - İç ve batı bölgelerde sıcaklıklar artacak - Haritalı06:15 - CHP'li başkanın oruçla imtihanı05:49 - Torbalı Belediye Başkanı Uygur hastaneye kaldırıldı04:58 - Hilvan kaymakamının patates çuvalı ile pozu tepki çekti
04:43 - Kamuda esnek çalışmaya ilişkin genelge yayımlandı02:48 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ablası vefat etti02:04 - İşte kısıtlamadan muaf olacakların listesi01:01 - Yeni korona genelgesi 81 ile gönderildi00:56 - Türkiye'den Suriye'de rejim güçlerinin kimyasal silah kullanımına tepki!
00:55 - Savunma Sanayii Başkanı Demir'den 'ambargo' açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İşte kısıtlamadan muaf olacakların listesi
Yeni korona genelgesi 81 ile gönderildi
Kamuda esnek çalışmaya ilişkin genelge yayımlandı
Hilvan kaymakamının patates çuvalı ile pozu tepki çekti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ablası vefat etti
AK Parti'den Z kuşağı atağı
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den 'ambargo' açıklaması
CHP'li başkanın oruçla imtihanı
14 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
Bildiriyi yazan Ergun Mengi itiraf etti: Montrö bahaneymiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
evde yalnızken yapılanlar 4
2021 ramazan ilk dayak piyangosu 3
sinoptik 1
zikzak 3
orucu bozan şeyler 3
2022 dünya kupası 1
Maça Yarım saat kala,Adam eksik diye halı sahaya çağrılmak 1
Bakın bakın ne anlatacam 1
fenoloji 2
yazın yağar kar başıma 3
SON İLANLAR
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK, 15 uzman yardımcısı personel alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Ula Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Niğde Çamardı Belediyesi 4 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 12 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam