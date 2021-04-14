Helallik isteyip gelinini 5 kez bıçakladı
|14 Nisan 2021 07:47
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Konya'da gelini Türkan A.'yı (52) kahvaltı sofrasında 5 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Safiye B.'nin (49) emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Sabah gazetesinden Tolga Yanık'ın haberine göre, ifadesinde psikolojik sorunları olduğunu ve bu nedenle ilaç kullandığını ileri süren B., "İkinci evliliğimi yapmıştım. Evlilik sürecimde Türkan hep benimle uğraştı. Boşanmama sebep oldu. Bir anlık cinnet getirdim" dediği öğrenildi.
Türkan A. ise ifadesinde, Safiye B.'nin kendisini bıçaklamadan önce yanına oturduğunu, elini tutup helallik istedikten sonra çantasından çıkardığı bıçağı kendisine saplamaya başladığını ifade etti. Lüks bir sitede 2 gün önce yaşanan olayda Safiye B. eski eşinin gelini Türkan A. ile tartıştı. B. tartışma sırasında çantasından çıkardığı bıçakla A.'yı 5 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan A.'nın hayati tehlikesi sürüyor. Gözaltına alınan Safiye B. ise çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
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