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Adana'da tren kazası: 2 makinist yaralı
Adana Pozantı'da yük treni raydan çıktı
|14 Nisan 2021 08:19
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Adana Pozantı ilçesinde bir yük trendi raydan çıktı.
TRT Haber Muhabirinin aktardığı bilgilere göre: Hastane kavşağı hemzemin geçidinde Ankara yönünden gelen iki ayrı tren kafa kafaya değilde arka arkaya çarpıştı.
Çarpışma sonrası 8 vagon devrilmiş durumda, şu an itibariyle 2 makinist yaralı, olay yerine itfaiye, 112 ve emniyet gelerek gerekli tedbirleri aldılar.
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