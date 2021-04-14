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Adana'da tren kazası: 2 makinist yaralı

Adana Pozantı'da yük treni raydan çıktı
 14 Nisan 2021 08:19
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Adana Pozantı ilçesinde bir yük trendi raydan çıktı.

TRT Haber Muhabirinin aktardığı bilgilere göre: Hastane kavşağı hemzemin geçidinde Ankara yönünden gelen iki ayrı tren kafa kafaya değilde arka arkaya çarpıştı.

Çarpışma sonrası 8 vagon devrilmiş durumda, şu an itibariyle 2 makinist yaralı, olay yerine itfaiye, 112 ve emniyet gelerek gerekli tedbirleri aldılar.

Anadolu Ajansı
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