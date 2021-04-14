Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakanlık, müteahhitlerle yapılan sözleşmeyi fesh etme yetkisini belediyelere verdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm kapsamında vatandaşla müteahhit firma arasında yapılan sözleşmeleri feshetme yetkisini İstanbul'da ilçe belediyelerine verdi. Müteahhitler yüzünden yarım kalan projelerde sözleşme iptalinin daha hızlı yapılmasıyla mağduriyetin çözülmesi hedefleniyor
 14 Nisan 2021 08:28
+Aa- Yazdır
Bakanlık, müteahhitlerle yapılan sözleşmeyi fesh etme yetkisini belediyelere verdi

Ülke genelinde 6.7 milyon riskli yapının yenilenmesi için başlatılan kentsel dönüşüm seferberliğinde süreci hızlandıracak bir karar alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, vatandaşın mağdur olmaması adına Ekim 2019'da bir düzenleme yapmış ve dönüşüm sözleşmelerinin tek taraflı feshedilmesinin önü açmıştı.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre müteahhit firma tarafından inşaata 1 yıl başlanmaması ya da inşaatın 6 ay durması halinde vatandaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne başvurarak sözleşme iptalini istiyordu. Alınan son kararla sözleşme iptalindeki yetki İstanbul'da 39 ilçe belediyesine verildi.

VATADANŞIN LEHİNE

İstanbul'da riskli yapı ve dönüşüm projeleri sayısının diğer illere kıyasla daha fazla olduğunu dile getiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, sürecin hızlanması adına bu kararın alındığını ifade etti. Gürgen, "Daha önce riskli yapı kararının onaylanması, kira yardımı ve dönüşüm kararına katılmayanların pay satışında yetkiyi ilçe belediyelerine vermiştik. Son aldığımız kararla sözleşme iptalleri de belediyelerce sağlanacak. İl genelinde tüm sözleşme iptal değerlendirmelerinin tek bir yerden yapılması yerine bu şekilde ilerlemesi vatandaşın lehine olacak" dedi. Gürgen, bugüne kadar İstanbul'da yaklaşık 300 sözleşme iptal başvurusu aldıklarını söyledi. Bu da binlerce ailenin dönüşüm mağduru olduğunu gösteriyor.

İKİNCİ ÖNEMLİ ADIM

Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Hikmet Güngör, kentsel dönüşüm kapsamında yapılan birçok sözleşmede yüklenici firmaların yükümlülüklerini yerine getirmediğine dikkat çekti. Ağır ilerleyen ya da yarım bırakılan projeler nedeniyle vatandaşın mağdur olduğunu belirten Güngör, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu mağduriyeti engellemek için son derece önemli bir adım atarak arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerine tek taraflı fesif hakkı getirmişti. Ancak İstanbul'da ciddi yoğunluk vardı. Şimdi bu yetkinin ilçe belediyelerine geçmesi bakanlığın bu alanda attığı ikinci önemli adım oldu. Vatandaş bakacak, eğer firma inşaatı yapmıyorsa ilçe belediyesine başvurusunu yapacak. Sözleşme iptali sonrası yeni firmalarla anlaşma sağlanacak. Böylece riskli yapıların yenilenmesi de hız kazanacak" dedi.

TEK TARAFLI FESİH NE SAĞLIYOR?

Kentsel dönüşüm sürecinde müteahhit firma ile arsa payı karşılığı anlaşma yapan binlerce vatandaş evini boşalttı; eski evler yıkıldı. Mali gücü yetersiz kimi firmalar inşaata başlamadı ya da yarım bıraktı, vatandaş mağdur oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu durumdaki dönüşüm projeleri için tek taraflı fesih hakkı getirdi. Avukat Hikmet Güngör, tek taraflı fesih öncesi mağdur vatandaşın sözleşme iptali için mahkemeye başvurduğunu, kararın çıkmasının da 5 yılı bulduğunu söyledi. Tek taraflı fesih ile süre 1-2 aya düştü, vatandaşın yeni firmalarla yola devam etmesinin önü açıldı. Peki fesih nasıl olacak? Öncelikle bu hakkın kullanılması için maliklerin 3'te 2'sinin onayı gerekecek. Vatandaş tarafından yapılan başvuru sonrası bakanlık yetkilileri ya da İstanbul'da ilçe belediyeleri durumu tespit edip firmaya ihtar yollayacak. Verilen 1 aylık ek süreye rağmen inşaat başlamazsa sözleşme iptal edilecek. Fesih hakkı oluşumunda arsa sahipleri kaynaklı bir gecikme, yapım işinin başlamasına engel bir idari karar olmaması, sorunun müteahhit kaynaklı olması şartı da aranacak.

HEDEF YILDA 300 BİN KONUTU DÖNÜŞTÜRMEK

Ülke genelinde yaklaşık 28.6 milyon konut varken bunun 6.7 milyonu riskli. Yaklaşık 1.5 milyon konutun da acil dönüşmesi gerekiyor. İstanbul'da ise 6.1 milyon konut, 1.1 milyon işyeri bulunuyor. İstanbul'da da riskli 1.5 milyon konut var. Bunlardan da 300 bininin acil bir şekilde dönüştürmesi bekleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hedefi ülke genelinde her yıl 300 bin konut olmak üzere acil dönüşmesi gereken 1.5 milyon konutun dönüşümünü 5 yıl içinde bitirmek.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Alkollü mekanlara yeni kurallar geliyor
14 Nisan 2021 07:10		 4 rüzgar türbini, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi
13 Nisan 2021 20:05
Üç ilimizde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
13 Nisan 2021 18:13		 Emniyetten, KADES'ten sonuç alınamadığı iddiasına yalanlama
13 Nisan 2021 17:48
'Şiddete uğrayan kadınların başvuruları kabul edilmiyor' iddialarına yalanlama
13 Nisan 2021 15:15		 Bu ilçede bir günde 187 ev karantinaya alındı
13 Nisan 2021 14:28
TÜRSAB ve HURSAD rekabet soruşturmasında savunma yaptı
13 Nisan 2021 13:35		 Ulaştırma Bakanlığından transit geçiş belgeleriyle ilgili açıklama
13 Nisan 2021 12:53
Kişilik hakları ihlal edilenler 'unutulma hakkı'nı kullanabilecek
13 Nisan 2021 12:40		 Cenazeye katılan Kovid'li ve temaslı 7 kişi, yol kontrolünde yakalandı
13 Nisan 2021 11:53
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:16 - Malatya'da yolcu minibüsü bariyerlere çarptı: 8 yaralı09:05 - Yeterli sayıda profesör olmayınca hem rektörlük hem dekanlık yapıyorlar09:02 - Yiğit Bulut'tan Merkez Bankası açıklaması: Gereken kararlar alınacak08:58 - 15 dakikada hızlı test yapay zeka ile teşhis08:54 - Bildiriye imza atan amiraller: İmzamızı çekmeyiz08:48 - Sinovac'ın geliştirdiği Coronavac aşısı yoğun bakım ve ölümleri önledi
08:43 - Her yaşa göre beslenme modülü08:28 - Bakanlık, müteahhitlerle yapılan sözleşmeyi fesh etme yetkisini belediyelere verdi08:19 - Adana'da tren kazası: 2 makinist yaralı07:50 - Kız çocuğunun fotoğrafını çeken şahsı dövüp polise teslim ettiler07:45 - Polis her yerde onları arıyor: Rezil paylaşımlarını böyle savundular07:34 - Terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı
07:10 - Alkollü mekanlara yeni kurallar geliyor07:05 - Umutlar paket siparişine kaldı06:50 - AK Parti'den Z kuşağı atağı06:40 - Bildiriyi yazan Ergun Mengi itiraf etti: Montrö bahaneymiş06:30 - İç ve batı bölgelerde sıcaklıklar artacak - Haritalı
06:15 - CHP'li başkanın oruçla imtihanı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamuda esnek çalışmaya ilişkin genelge yayımlandı
İşte kısıtlamadan muaf olacakların listesi
Yeni korona genelgesi 81 ile gönderildi
Hilvan kaymakamının patates çuvalı ile pozu tepki çekti
AK Parti'den Z kuşağı atağı
CHP'li başkanın oruçla imtihanı
Polis her yerde onları arıyor: Rezil paylaşımlarını böyle savundular
Adana'da tren kazası: 2 makinist yaralı
Bildiriyi yazan Ergun Mengi itiraf etti: Montrö bahaneymiş
Yiğit Bulut'tan Merkez Bankası açıklaması: Gereken kararlar alınacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Mübarek 11 ay ne çabuk geçti. 2
benzen 1
terazi yükselen kova 1
Ateistler oruç tutan kadına saldırdı. 2
konserine gidilemediği için kahrolunan sanatçılar 6
2021 ramazan ilk dayak piyangosu 3
kan vermek 1
pertevniyal 1
2022 dünya kupası 1
unutulma hakkı 3
SON İLANLAR
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK, 120 uzman yardımcısı alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Ula Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Niğde Çamardı Belediyesi 4 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 12 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam