Her yaşa göre beslenme modülü

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Sakarya'da yaşayan Safa Bayraktar başta olmak üzere 1000'e yakın vatandaş TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak, okul öncesi eğitim kurumları ve sosyal hizmet kurumlarında korunmaya muhtaç çocukların beslenmelerinin takibi için diyetisyen istihdamı yapılmasını istedi. Komisyonun konuyu ilettiği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın TBMM'ye gönderdiği rapor, devletin, korunmaya muhtaç çocukların beslenme değerlerini yakından takip ettiğini ortaya koydu. Raporda, çocuk bakım kuruluşlarında hizmet dönüşümü yaşandığı, büyük fiziksel binalar ve koğuş tipi yapılar yerine, az sayıda çocuğun kaldığı ev tipi hizmet modeline öncelik verildiği belirtildi. Raporda, Çocuk Evleri ile Çocuk Evleri Siteleri'nde toplu yemek üretilmediği belirtilerek, "Yemekler çocukların da istekleri doğrultusunda, besinlerin içerikleri ve besin grupları dikkate alınarak görevli personelin gözetim ve denetiminde her evde ayrı ayrı üretilmektedir. Çocuk Destek Merkezleri'nde ise, mamul yemek alımı yapılmaktadır. Mamul yemek alımı ihalesi idari şartnamesinde ise, yüklenici firmadan diyetisyen çalıştırılması istenmektedir" dendi.

Doğru beslenme

"Bakanlığımızca tüm çocukların sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmeleri ve yaşam boyunca ihtiyaç duyacakları doğru beslenme alışkanlığı kazanmaları özel önem verilen bir husustur" denilen raporda, çocuklara yönelik beslenme programı hakkında şu bilgiler yer aldı:

"Çocuk Evleri ve Çocuk Evleri Siteleri korunma altında bulunan çocukların bilişsel, duygusal ve psiko-sosyal yönden sağlıklı gelişmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı (ÇODEP) geliştirilmiş ve uygulamaya konmuştur. Program içerisinde her bir yaş grubuna özgülenmiş sağlıklı ve dengeli beslenmeye yönelik eğitim modülleri bulunmaktadır. Bunlar; 4-6 yaş için yeterli ve dengeli beslenme, 7-10 ve 11-14 yaş için yeterli ve dengeli beslenme (temel besinler, çeşitli besinler tüketmenin önemi, sofra adabı, yaşa uygun yemek hazırlama, sofra kurma, yeterli beslenme, sağlığa zararlı besinler vb.), çocukların temel beslenme eğitimlerinin 14 yaş itibarıyla edinmiş olması amaçlanmaktadır. Bu eğitimler alanında uzman meslek personelince verilmektedir."

Sağlıkla yaşam

Çocuk Destek Merkezleri'nde ise, suça sürüklenmiş çocukların bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan psikososyal destek programı olan, "Anka Çocuk Destek Programı" uygulandığı aktarılan raporda, "Program içerisinde yer alan 'sağlıklı yaşama' modülü ile çocuklara sağlıklı ve dengeli beslenmeyi öğretmek amaçlanmakta olup bahse konu modül alanında uzman meslek elemanları tarafından uygulanmakta" denildi. İhtiyaç duyulması halinde çocukların sağlık, beslenme ve tedavi süreçlerine ilişkin İl Sağlık Müdürlükleri ile iş birliği yapılarak gerekli çalışmaların yürütüldüğü kaydedildi.