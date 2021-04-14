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Bildiriye imza atan amiraller: İmzamızı çekmeyiz

Savcılık sorgusunda amirallere, emniyetteki sorgularına ek olarak, bildirideki imzalarını çekip çekmedikleri de soruldu. Amirallerin tamamının suç işlemek amacıyla hareket etmedikleri için imzalarını çekmeyeceklerini söyledikleri bildirildi.
 14 Nisan 2021 08:54
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Bildiriye imza atan amiraller: İmzamızı çekmeyiz

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasının sakıncalarına dikkat çeken ve sarıklı, cübbeli amiral nedeniyle duydukları kaygıları konu alan bildiri nedeniyle sekiz gün gözaltında tutulan 10 emekli amiral ile ifadeye çağrılan dört emekli amiral çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.


Milliyet'in haberine göre: Soruşturma kapsamında bildiride imzası bulunan 104 emekli amiralden geçen hafta gözaltına alınan Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal, ile yaşları 70'in üzerinde olduğu için ifadeye davet edilen Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat Emniyet'teki işlemlerinin ardından, önceki akşam Ankara Adliyesi'ne getirildi. 14 emekli amiralin savcılık sorguları yaklaşık 4.5 saat sürdü. Savcılık sorgusunda amirallere, emniyetteki sorgularına ek olarak, bildirideki imzalarını çekip çekmedikleri de soruldu. Amirallerin tamamının suç işlemek amacıyla hareket etmedikleri için imzalarını çekmeyeceklerini söyledikleri bildirildi.

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