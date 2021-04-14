15 dakikada hızlı test yapay zeka ile teşhis

Antikor test kiti

Kovid-19 testleriyle birlikte son dönemde aşılama çalışmalarına bağlı olarak antikor testleri kamuoyu tarafında sıkça konuşulmaya başladı. Aşı olanlar şimdi de yeterli antikor üretip üretmediklerini merak ediyorlar. Siemens Healthineers de bir diğer test kiti antikor ölçümüne yönelik.

Sonemel, bu konuda da şu bilgileri veriyor: "Yeni test kitimiz SARS- CoV-2 IgG (sCOV2G), kantitatif ölçüm ile virüsün nötralizasyonunu sağlayan antikorları tespit ediyor. Bunu da SARS-CoV-2 virüsündeki spike proteininin S1RBD bölgesini, yani ACE2 hücresine tutunmasını sağlayan bölgesini bloklayan antikorları hedef alarak gerçekleştiriyor. Özellikle aşılamadan sonra bağışıklık göstergesi olarak antikor takibinde kullanılacak olan sCOV2G testi, aşılanan bir bireyin bağışıklık kazanıp kazanamadığı veya bağışıklığın ne kadar süre devam edeceği hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayacak."

Hızlı test ve aşılama çalışmaları pandemiyle mücadelede önemli olurken, diğer taraftan son dönemde vaka sayılarıyla birlikte ağır vakalarda da artış gözleniyor. Bilindiği gibi Kovid-19, ağır vakalarda zatürre ve çoklu organ yetmezliğine neden olabiliyor. Dolayısıyla hastalığın yüksek tekrarlama oranı ve bulaşıcı doğası nedeniyle hızlı test ve değerlendirme araçları, kritik bir önem taşıyor. Sonemel, bu konuda da yapay zeka destekli çözüm geliştirdiklerini söyledi.