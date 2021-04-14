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Yeterli sayıda profesör olmayınca hem rektörlük hem dekanlık yapıyorlar

Devlet üniversitelerinin 30'unda rektörler, aynı zamanda dekanlık da yapıyor. İçlerinde, diş hekimliği, hukuk gibi birbirinden farklı fakültelerin dekanlığını yürüten rektörler dahi var. Bunun en büyük sebebi atanacak profesör bulunamaması. Özellikle yeni kurulan üniversitelerde bu konuda sıkıntı büyük. Öyle ki bazı fakültelerde hiç profesör yok.
 14 Nisan 2021 09:05
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Yeterli sayıda profesör olmayınca hem rektörlük hem dekanlık yapıyorlar

Milliyet'ten OZAN ÖMER KADÜKER'in haberine göre: Türkiye'de bulunan 129 devlet üniversitesinin 30'unda rektörler aynı zamanda farklı fakültelerin dekanlıklarını da yapıyorlar. Bazı üniversitelerde bir rektör, hukuk, diş hekimliği gibi alan anlamında birbiriyle alakası olmayan fakültelerin dekanlığını yürütüyor. Rektörler bu görevleri 'uhdesinde, dekan vekili, tedviren' gibi isimler altında yerine getiriyorlar.

Normal şartlarda Yükseköğretim Kanunu'na göre bir fakültenin dekanının, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) üç yıl süreyle seçilip ve normal usulle atanması gerekiyor. Ancak dekan olarak atanacak uygun bir aday bulunamadığında fakültede işlerin aksamaması için geçici olarak bu yola başvuruluyor. Özellikle yeni açılan üniversitelerde yeterli sayıda profesör olmaması bunda en önemli etken.

4 görevi bir arada yürütüyor

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji, Ankara Yıldırım Beyazıt, İzmir Bakırçay, Kastamonu, Şırnak, Sivas Bilim ve Teknoloji üniversitelerinin de aralarında bulunduğu 30 üniversitenin rektörünün aynı anda birden fazla görevi bulunuyor. Onlardan bazıları şöyle:

- Ardahan Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber, Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat, Sağlık Bilimleri fakültelerinin dekanlığı ile Sağlık Bilimleri Yüksekokulu'nun da Müdürlüğü görevlerini yürütüyor.

- Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Prof. Erol Parlak, rektörlükle birlikte Müzik Bilimleri ve Teknolojileri ile Sanat ve Tasarım fakültelerinin dekanlığının yanı sıra Müzik ve Güzel Sanatlar MYO Müdürlüğü koltuğunda oturuyor.

- Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, İlahiyat, Hukuk, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler fakültelerinin de Dekan Vekili.

- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan da aynı zamanda Sanat ve Tasarım ile İletişim fakültelerinin Dekanı.

- Gaziantep Üniversitesi'nde Prof. Dr. Arif Özaydın, Rektörlük, Güzel Sanatlar ile Spor Bilimleri fakültelerinin dekanlıklarını aynı anda yapıyor.

- Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, İlahiyat ile Turizm fakültelerinin de Dekan Vekili.

- Samsun Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, Mimarlık ve Tasarım ile İslami İlimler fakültelerinin dekanlıklarını aynı anda yürütüyor.

- Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, Diş Hekimliği ile Hukuk fakültelerinin de dekanlık koltuğunda oturuyor.

- Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, İlahiyat ve Sağlık Bilimleri fakültelerinin de Dekanı.

- Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, ayrıca Mühendislik ve Sağlık Bilimleri fakültelerinin de Dekan Vekili.

Maddi getirisi bulunmuyor

Rektörlüğün yanı sıra vekil olarak dekanlık görevini yerine getirenler daha önce de gündeme gelmişti. Bu rektörler, resmi işlemleri yürütmek için dekan atamak zorunda olduklarını belirterek atamaların kurallara uygun olduğunu açıklamışlardı. Ayrıca rektörlerin verdiği bilgiye göre aynı anda birden fazla fakültenin dekanlığını yapmanın maddi bir getirisi bulunmuyor hatta rektörler iş yüklerinin arttığını kaydediyorlar.

Üniversitedeki toplam profesör sayısı 3

Rektörlerin dekan vekili olmalarının en önemli nedenlerinden biri yeterli sayıda profesörün bulunmaması. Örneğin bu durumun yaşandığı Ardahan Üniversitesi'nin profesör sayısı toplam 19. Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi kadrosunda ise hiç profesör yok. O nedenle bu fakültenin dekanlığını da rektör yapıyor.

Trabzon Üniversitesi'nde 57 profesör bulunuyor. Üniversitenin İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde ise profesör yok, sadece 2 doktor öğretim üyesi görev yapıyor. Samsun Üniversitesi'nde 14 profesör bulunurken Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde hiç profesör yok.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde 3, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde 4, Bayburt, Hakkari ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar üniversitelerinde ise 7 profesör var. Öte yandan profesör olmasına rağmen dekanlıkları rektörlerin yaptığı üniversiteler de var. Manisa Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 2, Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 2 profesör olmasına rağmen bu üniversitelerde rektörler dekanlık koltuğunda oturuyor.
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