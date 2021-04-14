Malatya'da yolcu minibüsü bariyerlere çarptı: 8 yaralı

KİŞİLİK HAKLARI İHLAL EDİLENLER 'UNUTULMA HAKKI'NI KULLANABİLECEK Bu hakkın kullanılması için sulh ceza hakimliğine yapılacak başvurularda herhangi ücret ödenmeyecek- Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan:- "İnternet şirketleri, Avrupa adli makamları ve vatandaşlarına nasıl hizmet veriyorlarsa, bu ülkeye de öyle hizmet edecek"