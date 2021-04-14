Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Marmara Bölgesi genelinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi genelinde aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor.
 14 Nisan 2021 09:36
+Aa- Yazdır
Marmara Bölgesi genelinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıkların 2 ila 6 derece artması öngörülüyor.

Güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra ise Trakya ile İstanbul ve Yalova çevrelerinde kuvvetli esmesi beklenen rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ateş Kara: Hızlı ve etkili hamle için tam kapanma gerekli
14 Nisan 2021 10:22		 Kalın, türkü yazıp klip çekti
14 Nisan 2021 09:32
Bayraktar Twitter'dan duyurdu: Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz
14 Nisan 2021 09:20		 15 dakikada hızlı test yapay zeka ile teşhis
14 Nisan 2021 08:58
Her yaşa göre beslenme modülü
14 Nisan 2021 08:43		 Polis her yerde onları arıyor: Rezil paylaşımlarını böyle savundular
14 Nisan 2021 07:45
Torbalı Belediye Başkanı Uygur hastaneye kaldırıldı
14 Nisan 2021 05:49		 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ablası vefat etti
14 Nisan 2021 02:48
Muğla'da 5,1 büyüklüğünde deprem
13 Nisan 2021 23:42		 Türk halk bilimci Prof. Dr. İlhan Başgöz vefat etti
13 Nisan 2021 22:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:55 - YÖK'ten mecburi hizmet sürelerinin hesaplanmasına dair önemli karar!10:48 - Güvenlik görevlilerine saldıran 9 hasta yakınına 13 bin 410 lira ceza kesildi10:44 - ASO meslek lisesi kurmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladı10:41 - Bakanlık enerji verimliliğini artırıcı 28 projeye destek verecek10:28 - Boğaziçi, üniversiteler içinde en yüksek promosyonu aldı10:22 - Ateş Kara: Hızlı ve etkili hamle için tam kapanma gerekli
10:13 - Borsa güne yükselişle başladı10:07 - Kuyumculuk ticaretinde yeni dönem başlıyor10:05 - Elektrikli scooterlarla ilgili düzenleme yürürlüğe girdi10:02 - 425 bin öğretmen aşı randevusuna dahil edildi10:01 - 'Rusya'nın uçuşları kısıtlama kararı siyasi değil'10:00 - Turizm sezonu için hedef Mayıs ayı
09:58 - Batan teknede bulunan 2 kişiden biri boğuldu, diğeri kurtarıldı09:56 - Türk Telekom'dan ramazanda 10 GB hediye09:45 - Rus turistin Türkiye isyanı09:44 - Belediye Başkanı'nın oruçla imtihanı09:42 - Genç girişimcilere vergi muafiyeti
09:37 - Dolar güne düşüşle başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamuda esnek çalışmaya ilişkin genelge yayımlandı
İşte kısıtlamadan muaf olacakların listesi
Yeni korona genelgesi 81 ile gönderildi
Belediye Başkanı'nın oruçla imtihanı
Hilvan kaymakamının patates çuvalı ile pozu tepki çekti
AK Parti'den Z kuşağı atağı
Polis her yerde onları arıyor: Rezil paylaşımlarını böyle savundular
Yiğit Bulut'tan Merkez Bankası açıklaması: Gereken kararlar alınacak
Yeterli sayıda profesör olmayınca hem rektörlük hem dekanlık yapıyorlar
Adana'da tren kazası: 2 makinist yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
terazi yükselen kova 1
fertiği çekmek 1
Zöhür 1
taban fiyat 2
bamya 3
ömrümü yedin 1
Özek 1
sinoptik 1
yazın yağar kar başıma 3
ekmekleri tek tek sıkarak seçen insan modeli 2
SON İLANLAR
Londra Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK, 120 uzman yardımcısı alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Ula Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Niğde Çamardı Belediyesi 4 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam