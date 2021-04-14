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Dolar güne düşüşle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 14 Nisan 2021 09:37
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Dolar güne düşüşle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları8,11908,1200
Avro9,70909,7100
Sterlin11,170011,2300
ANKARA
ABD Doları8,08008,1400
Avro9,67009,7400
Sterlin11,090011,2900
Anadolu Ajansı
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