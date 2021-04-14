Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adana'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
 14 Nisan 2021 09:37
+Aa- Yazdır
Adana'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK adına yasa dışı sokak eylemlerine karıştığı belirlenen 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlediği adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla 10 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerinde bulunamayan 3 şüpheli aranıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı
14 Nisan 2021 07:34		 Kütahya'da bağ evinde saklanan FETÖ hükümlüsü tutuklandı
13 Nisan 2021 18:42
Aydın'da, FETÖ'nün yeniden yapılanmasında 1 tutuklama
13 Nisan 2021 17:51		 Gara şehidinin silahı PKK'lı teröristin üzerinde bulundu
13 Nisan 2021 16:27
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
13 Nisan 2021 15:50		 Teröristlerin saldırı balonu havada patlatıldı
13 Nisan 2021 15:24
FETÖ sanığı eski kaymakama 15 yıla kadar hapis istendi
13 Nisan 2021 14:43		 Yunanistan'ın sınır dışı ettiği FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası
13 Nisan 2021 14:42
Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise hapis cezası
13 Nisan 2021 14:03		 Kapatılan Zaman gazetesi eski yazarları, yeniden hakim karşısında
13 Nisan 2021 13:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:55 - YÖK'ten mecburi hizmet sürelerinin hesaplanmasına dair önemli karar!10:48 - Güvenlik görevlilerine saldıran 9 hasta yakınına 13 bin 410 lira ceza kesildi10:44 - ASO meslek lisesi kurmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladı10:41 - Bakanlık enerji verimliliğini artırıcı 28 projeye destek verecek10:28 - Boğaziçi, üniversiteler içinde en yüksek promosyonu aldı10:22 - Ateş Kara: Hızlı ve etkili hamle için tam kapanma gerekli
10:13 - Borsa güne yükselişle başladı10:07 - Kuyumculuk ticaretinde yeni dönem başlıyor10:05 - Elektrikli scooterlarla ilgili düzenleme yürürlüğe girdi10:02 - 425 bin öğretmen aşı randevusuna dahil edildi10:01 - 'Rusya'nın uçuşları kısıtlama kararı siyasi değil'10:00 - Turizm sezonu için hedef Mayıs ayı
09:58 - Batan teknede bulunan 2 kişiden biri boğuldu, diğeri kurtarıldı09:56 - Türk Telekom'dan ramazanda 10 GB hediye09:45 - Rus turistin Türkiye isyanı09:44 - Belediye Başkanı'nın oruçla imtihanı09:42 - Genç girişimcilere vergi muafiyeti
09:37 - Dolar güne düşüşle başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamuda esnek çalışmaya ilişkin genelge yayımlandı
İşte kısıtlamadan muaf olacakların listesi
Yeni korona genelgesi 81 ile gönderildi
Belediye Başkanı'nın oruçla imtihanı
Hilvan kaymakamının patates çuvalı ile pozu tepki çekti
AK Parti'den Z kuşağı atağı
Polis her yerde onları arıyor: Rezil paylaşımlarını böyle savundular
Yiğit Bulut'tan Merkez Bankası açıklaması: Gereken kararlar alınacak
Yeterli sayıda profesör olmayınca hem rektörlük hem dekanlık yapıyorlar
Adana'da tren kazası: 2 makinist yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Mondrogon ateşkes anlaşması 3
dolma taşı 1
Kült Film 1
tilt olmak 1
ömrümü yedin 1
akromegali 2
konserine gidilemediği için kahrolunan sanatçılar 6
Niyet etmek 3
unutulma hakkı 3
Zöhür 1
SON İLANLAR
Londra Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK, 120 uzman yardımcısı alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Ula Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Niğde Çamardı Belediyesi 4 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam