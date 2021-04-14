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Rus turistin Türkiye isyanı

Türkiye uçuşlarına sınır getirilmesi Rusya'yı karıştırdı. Ruslar karara karşı imza kampanyası başlatırken, hükümete dilekçe yazıldı. Acentalar da 413 milyon dolarlık iptalle iflas riskiyle karşı karşıya
 14 Nisan 2021 09:45
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Rus turistin Türkiye isyanı

Rusya'nın 15 Nisan- 1 Haziran tarihleri arasında normal ve charter uçuşlarını durdurma kararı, Rus turisti isyan ettirdi. Mayıs tatili için gün sayan binlerce Rus turistin hayalleri yıkılırken, çok sayıda Rus acente de iflasın eşiğine geldi. Yaklaşık 1 milyon Rus turisti kapsayan yasak kararının ardından Ruslar sosyal medyada duruma isyan etti.

Rusya'nın Türkiye kararını haksız bulan Rus vatandaşları, internet üzerinden Türkiye'ye gitmek için imza kampanyası başlattı. Change.org sitesinde başlatılan imza kampanyasında, Kovid-19 aşısı yaptıranlar ile virüse karşı antikorlu olanların Türkiye'ye gitmelerine izin verilmesi gerektiği savunuldu.

GİTMEK İSTİYORUZ

Rus hükümetine seslenilen dilekçede, iki yıldır üst üste mayıs tatilinde Türkiye'ye gitmekten alıkonulmalarının haksızlık olduğu belirtildi. İmza kampanyası başlatan Rus turistler, Rusya Başbakanı Mikhail Mişistin'e yazdıkları dilekçede, "Biz normal, sağlıklı insanlarız. Bizi bekleyen Türkiye'ye gitmek için önceden bilet ve tur satın aldık" denildi.

ACENTELER İFLAS EDEBİLİR

Rusya'nın Türkiye kararıyla mağdur olduklarını belirten Avukat Simon Antonov, "Türkiye'de tatil çok az sayıda seçeneğimizden bir tanesiydi, gerçekten çok üzgünüz" dedi. Sosyal medya uzmanı Yekaterina Smirnova, "Avrupa'daki durum ortadayken Türkiye tatil için en iyi seçenekti" ifadelerini kullandı.

Alınan karara Rusya Tur Operatörleri Birliği de tepki koydu. ATOR, 1.5 aylık yasak dönemi için Türkiye'ye 533 bin kişinin paket tur aldığı bilgisini veren ATOR, başka ülkelere aktarmalı bilet alanlar dahil yaklaşık 1 milyon Rus turist yasak kararıyla mağdur olduğunu duyurdu. Sadece Türkiye tur paketleri için 413 milyon dolara yakın para ödendiği belirtilirken, bunlara iade taleplerinin birçok Rus acenteyi iflasa sürükleyeceği vurgulandı.

Betül Alakent
Sabah
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