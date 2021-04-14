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Türk Telekom'dan ramazanda 10 GB hediye

Türk Telekom, ramazanda müşterilerine GB ve dakika hediye ediyor.
 14 Nisan 2021 09:56
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Türk Telekom'dan ramazanda 10 GB hediye

Şirket açıklamasına göre, Türk Telekom'a numarasını taşıyan veya yeni hat alan bireysel faturalı hat müşterileri, 31 Mayıs'a kadar 01.00 ila 06.00 arasında geçerli 10 GB internet, her yöne 500 dakika ve Türk Telekomlularla sınırsız konuşma hediyeleri arasından dilediklerini seçebiliyor. Kampanyaya katılım için "RAMAZAN 2021" yazıp 5555'e SMS göndermek yeterli oluyor.

Türk Telekom'un hediye kazandıran platformu "Sil Süpür", her hafta güncellenen hediyelerle müşterileri GB ve hediye dakikalarla buluşturuyor. Ramazan boyunca Türk Telekom'un mobil uygulaması "Online İşlemler"e girip "Sil Süpür" oynayan bireysel faturalı-faturasız tüm müşteriler, hediye dakikalara ve en az 10 GB internete hak kazanıyor.

Türk Telekom bireysel faturalı hat müşterileri ayrıca ramazan ayında 00.00 ila 06.00 saatleri arasında geçerli, aylık ek 30 GB'lık sahur paketini 9,18 TL'ye, "Online İşlemler" uygulamasından veya "Sahur 30GB" yazıp 5555'e SMS atarak satın alabilecek. Bireysel faturasız hat müşterileri ise haftalık 20 GB paketini 20 TL'ye "Online İşlemler" uygulamasından edinebilecek.
Anadolu Ajansı
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