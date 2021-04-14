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Batan teknede bulunan 2 kişiden biri boğuldu, diğeri kurtarıldı

Adana'da, balık tutmak için Seyhan Baraj Gölü'ne açıldıkları tekne batan 2 kişiden biri boğuldu, diğeri kurtarıldı.
 14 Nisan 2021 09:58
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Adana'da, balık tutmak için Seyhan Baraj Gölü'ne açıldıkları tekne batan 2 kişiden biri boğuldu, diğeri kurtarıldı.

Merkez Sarıçam ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde Suat Özacar (58) ve Fatih Gözüküçük, balık tutmak için tekneyle Seyhan Baraj Gölü'ne açıldı.

Bir süre sonra teknenin battığını gören çevredekiler, kayıkla ulaştıkları bölgede Gözüküçük'ü kurtardı.

Özacar'ın ise suda kaybolması üzerine durumun bildirildiği İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren arama çalışmaları sonucunda Özacar'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Botla kıyıya çıkarılan Özacar'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Anadolu Ajansı
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