Turizm sezonu için hedef Mayıs ayı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm sezonunun ne zaman açılacağı ile ilgili, "Hedefimiz mayıs ayı, salgını izleyip göreceğiz" dedi.
|14 Nisan 2021 10:00
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm sezonunun ne zaman açılacağı ile ilgili, "Hedefimiz mayıs ayı, salgını izleyip göreceğiz" dedi.
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