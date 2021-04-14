425 bin öğretmen aşı randevusuna dahil edildi
|14 Nisan 2021 10:02
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenler ve okul çalışanlarına ilişkin öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması randevusuna, şu ana kadar 425 bin 430 personelin dahil edildiğini bildirdi.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlerin ve okul çalışanları için öncelikli Kovid-19 aşı uygulamasının devam ettiğini belirtti.
İlkokul ve okul öncesi kurumlarda bulunan öğretmenler, psikolojik danışmanlar, okul yöneticileri ve okul çalışanlarının sistem tanımlamalarıyla birlikte aşı için randevu alabileceğini bildiren Selçuk, şunları kaydetti:
"Şu ana kadar 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edilmiştir. Sağlık Bakanlığı, aşı tedarik süreciyle bağlantılı olarak tüm öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız için planlama yapmaktadır. Aşı planlaması doğrultusunda '@enabizsistemi' ve '@MHRS_182'den durumunuzu takip edip randevularınızı oluşturabilirsiniz."
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