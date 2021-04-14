Borsa güne yükselişle başladı
|14 Nisan 2021 10:13
|+Aa- Yazdır
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,02 puan ve yüzde 0,80 değer kazanarak 1.389,39 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 1,05 ve holding endeksi yüzde 0,44 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,44 ile taş-toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,39 ile spor oldu.
BIST 100 endeksi, dün 1.350 puan seviyelerine gerilemesinin ardından gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek günü yüzde 0,18 değer kazancıyla 1.378,37 puandan tamamladı. Endeks böylece üst üste 5 günlük düşüş eğilimini sonlandırdı.
Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki gerileme ve yurt içinde yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin, bu konuda oluşan belirsizliği ortadan kaldırmasıyla pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.
Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmalarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç , 1.340 puanın ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dolar güne düşüşle başladı
14 Nisan 2021 09:37
|Borsa günü yükselişle tamamladı
13 Nisan 2021 18:20
|Çeyrek altın günü 739 TL'ye yükselerek kapattı
13 Nisan 2021 17:45
|Dolar ve avro günü kaç TL'den tamamladı?
13 Nisan 2021 17:33
|Borsa günü düşüşle tamamladı
12 Nisan 2021 18:22
|Çeyrek altın 736 TL'ye geriledi
12 Nisan 2021 17:56
|Borsa İstanbul'dan yatırımcılara sosyal medya uyarısı
12 Nisan 2021 15:13
|Gün ortasında dolar yatay seyrediyor
12 Nisan 2021 12:17
|İnşaat maliyet endeksi şubatta aylık bazda yüzde 0,03 azaldı
12 Nisan 2021 10:42
|Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
09 Nisan 2021 19:09