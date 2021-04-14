Ateş Kara: Hızlı ve etkili hamle için tam kapanma gerekli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Ramazan ayının ilk iki haftasında geçerli olacak tedbirlerle ilgili "Biz salgında hızlı ve etkili bir hamleyi yapmak istiyorsak tam kapanma asıl gereken" diyen Prof. Dr. Kara, "Kısmi kapanma yetmez." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vaka ve ölü sayılarının artması nedeniyle Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma sürecine geçileceğini açıkladı. Erdoğan, hafta içi kısıtlama saatlerinin 21.00'den 19.00'a çekildiğini ve yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanların bayram sonuna kadar faaliyetlerine ara verildiğini söyledi.

"TAM KAPANMA DEĞİL AMA CİDDİ BİR KAPANMA İŞLEMİ YAPILDI"

Yeni kısıtlamaları Habertürk'te değerlendiren Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Bizim için tabii ki öncelikle, doktor arkadaşlarımızın önerdiği gibi, biz salgında hızlı ve etkili bir hamleyi yapmak istiyorsak tam kapanma asıl gereken" dedi.

Önlemlerle ilgili kararları politikacıların aldığını belirten Kara, "Tam kapanma yapılır, yapılmaz, nasıl yapılır politikacıların işi. Onlar da benim gördüğüm kadarıyla tam kapanmayı değil ama ciddi bir kapanma işlemi yaptı. Neredeyse bizim geçen dönemlerde elde ettiğimiz vaka düşüşünü sağladığımız dönemlerdeki kısıtlamalar geldi" ifadesini kullandı.

KISMİ KAPANMA BUGÜN BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda kısmi kapanma, 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde başlayacak.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ SAATİ DEĞİŞTİ

Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00- 05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.