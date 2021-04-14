Boğaziçi, üniversiteler içinde en yüksek promosyonu aldı
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, yaptığı ihale ile üniversiteler arasında en yüksek maaş promosyonunu aldı. Banka yapılan anlaşma gereği, personele tek seferde, peşin olarak 7 bin TL promosyon ödeyecek.
|14 Nisan 2021 10:28
|+Aa- Yazdır
Boğaziçi Üniversitesi tarafından yapılan maaş promosyonu ihalesine 6 banka katıldı.
Yapılan ihalenin ardından Garanti BBVA en yüksek promosyon teklifini vererek kazandı.
Boğaziçi Üniversitesi personeli 2021-2024 yıllarını kapsayan ihale kapsamında tek seferde ödenmek üzere 7 bin TL'lik promosyona hak kazandı.
Promosyonlar 1 Haziran'a kadar peşin olarak ve tek seferde ödenecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakanlık enerji verimliliğini artırıcı 28 projeye destek verecek
14 Nisan 2021 10:41
|Bakanlık, müteahhitlerle yapılan sözleşmeyi fesh etme yetkisini belediyelere verdi
14 Nisan 2021 08:28
|Alkollü mekanlara yeni kurallar geliyor
14 Nisan 2021 07:10
|4 rüzgar türbini, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi
13 Nisan 2021 20:05
|Üç ilimizde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
13 Nisan 2021 18:13
|Emniyetten, KADES'ten sonuç alınamadığı iddiasına yalanlama
13 Nisan 2021 17:48
|'Şiddete uğrayan kadınların başvuruları kabul edilmiyor' iddialarına yalanlama
13 Nisan 2021 15:15
|Bu ilçede bir günde 187 ev karantinaya alındı
13 Nisan 2021 14:28
|TÜRSAB ve HURSAD rekabet soruşturmasında savunma yaptı
13 Nisan 2021 13:35
|Ulaştırma Bakanlığından transit geçiş belgeleriyle ilgili açıklama
13 Nisan 2021 12:53