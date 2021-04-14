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Boğaziçi, üniversiteler içinde en yüksek promosyonu aldı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, yaptığı ihale ile üniversiteler arasında en yüksek maaş promosyonunu aldı. Banka yapılan anlaşma gereği, personele tek seferde, peşin olarak 7 bin TL promosyon ödeyecek.
 14 Nisan 2021 10:28
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Boğaziçi, üniversiteler içinde en yüksek promosyonu aldı

Boğaziçi Üniversitesi tarafından yapılan maaş promosyonu ihalesine 6 banka katıldı.

Yapılan ihalenin ardından Garanti BBVA en yüksek promosyon teklifini vererek kazandı.

Boğaziçi Üniversitesi personeli 2021-2024 yıllarını kapsayan ihale kapsamında tek seferde ödenmek üzere 7 bin TL'lik promosyona hak kazandı.

Promosyonlar 1 Haziran'a kadar peşin olarak ve tek seferde ödenecek.
Memurlar.Net
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