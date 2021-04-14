ASO meslek lisesi kurmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladı
|14 Nisan 2021 10:44
|+Aa- Yazdır
ASO'dan yapılan açıklamaya göre, ASO 2. OSB'de meslek lisesi kurulmasına ilişkin protokolü, Odanın Başkan Yardımcısı ve ASO 2. OSB Başkanı Seyit Ardıç ile MEB'i temsilen Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu imzaladı.
Ardıç, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin işsizlik, bunun en büyük nedenin ise mesleksizlik olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi için yüksek teknolojili ürünler üretebilmesi gerektiğini belirten Ardıç, "İnsan kaynağımızın niteliğini artırmadan da bu hedeflere ulaşabilmemiz mümkün değil. Ülkelerin gelişmişlik göstergelerinden bir tanesi de nitelikli insan kaynağıdır. Türkiye'nin insan kaynağı planlaması konusunda önemli adımlar atması gerekiyor." ifadesini kullandı.
Bölgede yer alan birçok işletmenin binlerce eleman aradığına dikkati çeken Ardıç, şunları kaydetti:
"Maalesef sanayide çalıştıracak nitelikli eleman bulamıyoruz. Gerek bölgemizde gerek diğer OSB'lerde faaliyette bulunan tesislerin en büyük sorunu 'ara'nan eleman yokluğudur. İmzaladığımız bu protokolle, bölgemizde bir meslek lisesi kurarak, hem sanayinin arzuladığı nitelikli iş gücünü yetiştirmek hem de gençlerimizin istihdam edilebilirliğini kolaylaştırmayı hedefliyoruz."
Seyit Ardıç, 2 yıl içinde tamamlanmasını planladıkları 16 derslikli ve iki atölyeli okul için OSB'de bir arsa tahsis edeceklerini, ayrıca okulun tüm laboratuvar ve atölyelerine donanım desteği sağlayacaklarını söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|425 bin öğretmen aşı randevusuna dahil edildi
14 Nisan 2021 10:02
|MEB, 31 ülkede görevlendirilen 1644 öğretmene 'ölçme değerlendirme eğitimi' verdi
13 Nisan 2021 13:50
|Özel eğitim öğrencisi duru evden sınıfa canlı bağlanıyor
12 Nisan 2021 18:40
|MEB'in çalışmalarıyla BİLSEM bu yıl 1103 patent başvurusu yaptı
12 Nisan 2021 18:03
|MEB Tasarım Beceri Atölyesi Rehberini yayımladı
12 Nisan 2021 14:40
|Bakan Ziya Selçuk'tan 'canlı sınıf' açıklaması
11 Nisan 2021 14:49
|Malatya'ya elektronik sınav merkezi açılacak
10 Nisan 2021 11:21
|MEB'den mesleki eğitim merkezlerini güçlendirecek yeni düzenleme
10 Nisan 2021 09:54
|'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'ne 287 milyon liralık destek'
09 Nisan 2021 11:19
|LGS'ye katılacaklar için nisan ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı
09 Nisan 2021 10:04