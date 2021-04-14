'Yiyecek ve içecek sektörlerinde çalışanlara prim desteği sağlanacak'
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, nisan ve mayıs aylarında yiyecek ve içecek sektörlerinde çalışanlara prim desteği sağlayacaklarını bildirdi.
|14 Nisan 2021 11:07
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, nisan ve mayıs aylarında yiyecek ve içecek sektörlerinde çalışanlara prim desteği sağlayacaklarını bildirdi.
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