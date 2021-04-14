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Karayolları bu yıl 59 kilometre otoyol, 361 kilometre bölünmüş yol yapacak

Bu yıl başlangıç ödeneği 12,8 milyar lirayı geçen kurum ayrıca 331 kilometre tek platformlu yol ile 25 kilometrelik köprü ve 42 kilometrelik tünel çalışmalarını da tamamlayacak- Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş-Başakşehir kesimi ve Aydın-Denizli Otoyolu projelerinin etüt-proje çalışmaları gerçekleştirilecek
 14 Nisan 2021 11:10
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Karayolları bu yıl 59 kilometre otoyol, 361 kilometre bölünmüş yol yapacak

- Karayolları Genel Müdürlüğünün bu yıl 59 kilometre otoyol, 361 kilometre bölünmüş yol, 331 kilometre tek platformlu yol yapımının yanı sıra bazı köprü ve tünel çalışmalarını tamamlaması planlanıyor.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Karayolları Genel Müdürlüğünün bu yılki başlangıç ödeneği 12 milyar 816 milyon 474 bin lira olarak belirlendi.

Genel Müdürlük, bu yıl da otoyollardan bölünmüş yollara, köprülerden tünellere kadar birçok projeyi tamamlamayı hedefliyor.

Program kapsamında, 59 kilometre otoyol, 361 kilometre bölünmüş yol, 331 kilometre tek yol yapılacak.

Kurum, 1134 kilometrelik yolda bitümlü sıcak karışım (BSK) çalışması gerçekleştirecek, 8 bin 25 kilometrelik yolda da sathi kaplama yenileme ve onarıma odaklanacak.

Bu yıl ayrıca 25 kilometre uzunluğunda köprü ile 42 kilometrelik tünel çalışması tamamlanacak.

- Marmara ve Ege'deki büyük projelerde yol alınacak

Genel Müdürlük, 2023 yılına kadar bölünmüş yol ağını 29 bin 514 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağını 31 bin 478 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğunu 771 kilometreye, tünel uzunluğunu 647 kilometreye ulaştırmayı hedefliyor.

Yap-işlet-devret modeliyle ihale edilerek yapım çalışmaları sürdürülen Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş-Başakşehir kesimi ve Aydın-Denizli Otoyolu projelerinin etüt-proje çalışmalarına devam edilecek.

Bozüyük-Afyonkarahisar Otoyolu'nun proje ihalesinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ayrıca yürütülmekte olan Ankara-İzmir ayrımında Sivrihisar-Bursa Otoyolu ile Afyonkarahisar-Antalya-Alanya Otoyolu, Merzifon-Gürbulak Otoyolu'nda Merzifon-Koyulhisar, Koyulhisar-Pülümür, Pülümür-Horasan, Horasan-Gürbulak kesimlerinin proje çalışmaları tamamlanacak ve kabulleri yıl sonuna kadar yapılacak.
Anadolu Ajansı
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