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Aile Bakanlığı, suça sürüklenen çocuklara özel birim kurdu

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan birim, devlet korumasına ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklara uygun hizmet modellerinin hızlı ve etkin şekilde belirlenmesini sağlayacak, çocukların gelişimlerini düzenli takip edecek- Risk altındaki çocukların haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınması, refahlarının yükseltilmesi, ihmal ve istismarlarının önlenmesi ile "İlk Kabul Merkezleri"nin psikososyal destek programlarının belirlenmesi de birimin görevleri arasında yer alacak
 14 Nisan 2021 11:15
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Aile Bakanlığı, suça sürüklenen çocuklara özel birim kurdu

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet korumasına ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklara uygun hizmet modellerinin hızlı ve etkin şekilde belirlenmesi, çocukların gelişimlerinin düzenli takibi için özel birim kurdu.

Çocuk koruma politikası gereği, korunma ihtiyacı olan çocukları öncelikle öz aileleri yanında destekleyen Bakanlık, bunun mümkün olmadığı durumlarda koruyucu aile veya evlat edinme hizmetlerini devreye alıyor. Aile odaklı bakımı mümkün olmayan çocuklar ise aile yapısına en yakın model olan "ev tipi yatılı sosyal hizmet birimleri"nden yararlandırılıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre Bakanlık, devlet korumasına ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklara uygun hizmet modellerinin hızlı ve etkin şekilde belirlenmesini ve bu durumdaki çocukların gelişimlerinin düzenli takibini sağlayacak yeni bir adım attı.

Bu kapsamda Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde çocuklar için özel bir birim oluşturuldu.

- Çocuklar için psikososyal destek programları oluşturulacak

Bakanlığın yeni birimi, devlet korumasına ihtiyacı bulunan veya suça sürüklenen çocuklar için öncelikli müdahaleyi yapan "İlk Kabul Merkezleri"nin psikososyal destek programlarını belirleyecek. Birim, çocuklara uygulanan programların düzenli takibini de yapacak.

Çocukların durumuna uygun hizmet modelinin belirlenmesinde aile odaklı hizmetlere öncelik verilmesi, Çocuk Koruma Kanunu'ndaki tedbirlerin yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak gibi çalışmalar da birimin görevleri arasında bulunacak.

Yeni birim, risk altındaki çocukların korunması, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınması, refahlarının yükseltilmesi, ihmal ve istismarlarının önlenmesine yönelik kapsamlı çalışmalar yürütecek.
Anadolu Ajansı
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