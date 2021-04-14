Altının gram fiyatı 455 lira seviyesinden işlem görüyor
|14 Nisan 2021 11:16
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Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 454,8 lira seviyesinden işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 455,6 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında, 454,8 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 745 lira, Cumhuriyet altını da 3.035 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda dünkü kapanışın hemen altında 1.745 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin ardından altının ons fiyatında yatay bir seyir izlendiğini bildirdi.
Bugün, ABD'de açıklanacak bankaların finansal sonuçları ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretim verisinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası ile Fed başkanlarının konuşmalarının takip edileceğini aktaran analistler, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin haber akışının da yatırımcıların gündeminde bulunmaya devam ettiğini söyledi.
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