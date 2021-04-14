Erdoğan: Bozdoğan füzesi ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genç teknisyen ve mühendislerimizin Göktuğ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz Bozdoğan, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu" dedi.
|14 Nisan 2021 11:24
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Akşener: Kılıçdaroğlu'nun adaylığında bir sakınca yok
14 Nisan 2021 11:54
|Belediye Başkanı'nın oruçla imtihanı
14 Nisan 2021 09:44
|AK Parti'den Z kuşağı atağı
14 Nisan 2021 06:50
|Hilvan kaymakamının patates çuvalı ile pozu tepki çekti
14 Nisan 2021 04:58
|İşte kısıtlamadan muaf olacakların listesi
14 Nisan 2021 02:04
|Yeni korona genelgesi 81 ile gönderildi
14 Nisan 2021 01:01
|Türkiye'den Suriye'de rejim güçlerinin kimyasal silah kullanımına tepki!
14 Nisan 2021 00:56
|Savunma Sanayii Başkanı Demir'den 'ambargo' açıklaması
14 Nisan 2021 00:55
|14 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
14 Nisan 2021 00:02
|Emekli amiral Mustafa Özbey orduevinden atıldığını açıkladı
13 Nisan 2021 23:54