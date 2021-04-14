FETÖ'nün ABD'deki en önemli gelir kaynağı sözleşmeli okullar

- ABD'deki ekonomik çarkının önemli bir kısmını federal yönetimin fonladığı sözleşmeli okullar (charter schools) üzerinden döndüren Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), en önemli gelir kaynağı olarak gördüğü bu okulların sayısını artırmaya çalışırken ülkenin çoğu eyaletine yayılan esnaf ve dernek yapılanmasını da bu okulların ihalelerini usulsüz yönlendirerek besliyor.

Türkiye'de 17-25 Aralık süreci sonrasında itibarını kaybeden ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından tüm gelir kaynakları kesilen FETÖ, ABD'deki yapılanmasını ayakta tutmak için en büyük gelir kapısı olarak ABD'nin tüm giderlerini karşıladığı sözleşmeli okulları görüyor.

Aynı zamanda ABD siyaseti ve kamuoyunda pozitif etki bırakmak için sözleşmeli okulları kullanışlı malzeme olarak gören örgüt, ülkedeki yayılma stratejisi ve kurumsallaşmasını da bu okulları merkeze alarak kurguluyor.

Ülkenin doğu yakasında, Türk toplumunun yoğun yaşadığı bölgelerde Amity School (New York) ve Pioneer Academy (New Jersey) ismiyle açılan 2 özel okul, ülkenin doğu yakasındaki Türk toplumuna yönelik açılmış sembolik okullar arasında.

Bu okullar başlangıçta, doğu yakasında yaşayan Türk ailelerin çocuklarına Türkçe öğretmek için "Türk okulu" açıyoruz propagandası için kullanılmış olsa da 15 Temmuz sonrası daha çok Türkiye'den ABD'ye kaçan ailelerin çocukları için tercih ettiği okullar oldu.

Bunun yanında sayıları az da olsa kreş, anaokulu ve hazırlık kursları gibi eğitim kurumlarına da sahip olan örgüt, okul öncesi çocuklara yönelik "Coding" eğitimleri, lise ve üniversite hazırlık kursları ile ABD'de yaşayan Türk ve Müslüman toplumun zeki çocuklarını kazanmaya çalışıyor.

Örgüt, asıl hedefi olan sözleşmeli okullar sayesinde ise Türkiye'den ve dünyanın diğer ülkelerinden getirdiği eğitim kadrosunu istihdam ederek onların ABD'de yasallaşma ve vatandaş olma sürecini gerçekleştiriyor.

- 218 sözleşmeli okulda 79 bin 681 öğrenci okuyor

ABD'de çoğu 2000'li yılların başında kurulmuş birçok sivil toplum kuruluşunun yanı sıra sayıları yüzlerle ifade edilen charter okul ağına sahip olduğu ifade edilen FETÖ, bu okullara ABD'nin her yıl yaptığı 10 milyonlarca dolarlık ödemenin kullanımında usulsüzlük, yolsuzluk ve ihalelerde yasal ihlaller yapıldığı gerekçesiyle bazı eyaletlerde mercek altına alınmış durumda.

ABD'de FETÖ'ye ait sözleşmeli okulları mercek altına alan Aldatma İmparatorluğu (Empire of Deceit) isimli internet sayfasında yer alan bilgilere göre, FETÖ'nün ülke genelinde işlettiği 218 sözleşmeli okulda 79 bin 681 öğrenci okuyor.

Federal hükümetin her yıl öğrenci başına 7-10 bin dolar para ödediği bu okullara yılda 766 milyon dolardan fazla finans desteği sağlanırken FETÖ'nün sözleşmeli okullarda çalıştırmak üzere ABD dışından H-1B çalışma vizesiyle getirdiği öğretmen sayısı ise 7 bin 14.

Sözleşmeli okullar üzerinden ABD'li ailelere, yerel yöneticilere ve medyaya kendini pozitif yönde pazarlama fırsatı bulan örgüt, federal düzeydeki siyasetçilere ulaşmak ve isteklerini aktarmak için de bu okulların gücünü arkasına alıyor.

- Esnaf yapılanması sözleşmeli okullardan besleniyor

FETÖ'nün ABD'nin 28 eyaletine yayılan sözleşmeli okul ağı, aynı zamanda o bölgedeki esnaf yapılanmasını güçlendiren ana etkenler arasında.

ABD'de FETÖ'ye bağlı sözleşmeli okullarda öğretmenlik yapan ancak daha sonra örgütten ayrılarak FETÖ okullarına dava açan Ersin Konkur, okul yönetimlerinin maaşları şişiripf artan parayı örgüte aktardıkları yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Konkur, örgütün okullara gereksiz araç-gereç ve malzemeleri FETÖ'ye ait başka kurumlardan alarak kaynak aktarımı yaptıklarını, okul binalarını satın almak yerine, binanın değerinden çok daha fazla parayı kira olarak verdiklerini itiraf etmişti.

Konuyla ilgili tüm bilgileri FETÖ okullarına açtığı dava kapsamında yetkililere de verdiğini belirten Konkur; okulların, yemek, inşaat, tadilat, bilgisayar, kamera, ses vb. sistemlerinden, ulaşım ve temizlik işlerine kadar her türlü ihalenin örgüt şirketlerine verildiğini belirtmişti.

Son dönemde, ABD'de Türkiye aleyhtarı reklam kampanyaları ile gündeme gelen AST organizasyonunun başkanı Mehmet Murat Kaval'ın da ortağı olduğu FETÖ'ye ait Technotime şirketinin doğu yakasındaki örgüt bağlantılı sözleşmeli okullara 655 bin dolarlık teknik malzeme satışı yaptığı ve bu satışların usulsüz olduğu, New York Eyalet Müfettişliğinin raporlarına yansımıştı.

- FETÖ'nün sözleşmeli okullarındaki yolsuzluk cinsel skandallar

FETÖ ile bağlantılı sözleşmeli okullarda gerçekleşen yolsuzluk ve cinsel taciz dahil çeşitli suçlamalar, soruşturmalar ve yargılamalar, çok defa ABD medyasına yansıdı.

En son ocakta, Florida'nın Orange ilçesindeki FETÖ'ye ait Orlando Science Charter School isimli sözleşmeli okulun müdürü A.Y'nin, bir okul çalışanının öğrencilerini cep telefonundan taciz etme olayını polisten gizlediği gerekçesiyle gözaltına alındığı, eyaletin yerel basınında yer aldı.

New Jersey Yüksek Mahkemesi belgelerine göre, Paterson şehrindeki bir diğer FETÖ bağlantılı "Sanat ve Bilim Sözleşmeli Okulu"nda danışma görevlisi olarak çalışan J.R, kendisine defalarca sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğunu belirttiği okul müdürü D.N'den Şubat 2019'da davacı olmuş; J.R'ye davasını geri çekmesi için 16 Mayıs 2019'da 450 bin dolar ödenirken FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e çok yakın bir ismin de damadı olduğu söylenen D.N. hakkında ikinci bir taciz davasının da devam ettiği haber olmuştu.

Devlet fonu ile idare edilen sözleşmeli bir okulun bütçesinden ödenmesi mümkün olmayan 450 bin dolar (3 milyon 650 bin TL) gibi yüksek tutardaki bu tazminatın örgüt tabanından "Himmet" adı altında toplanan bağışlarla ödenmiş olmasına büyük olasılık gözüyle bakılıyor.

- FETÖ okullarında usul sorunu çözmek değil, üstünü örtmek

Illinois'teki Concept Schools okul sistemine bağlı faaliyet gösteren Horizon Science Academy'de çalışan öğretmen L.H'nin mahkeme kayıtlarındaki ifadesine göre, "cinsel ayrımcılık", "cinsel taciz" ve "misilleme" iddiası ile açtığı davada okul yöneticisi D.S'yi suçlamıştı.

Şikayet dilekçesinde, 2014-2015 yıllarında gerçekleşen olayda, FETÖ bağlantılı okul yönetiminin L.H'nin işine son verdiği, okul yöneticisi D.S'nin ise terfi ettirildiği bilgisi yer almıştı.

Ohio'daki Horizon Science Academy Dayton Lisesi isimli FETÖ sözleşmeli okulunda öğretmenlik yapan K.K'nin Ohio Eğitim Departmanına sunduğu şikayet dilekçesinde yer alan bilgilere göre ise okulda düzenlenen bir festivalde iki öğrencinin güvenlik kameralarına yansıyan uygunsuz görüntüleri yönetim tarafından örtbas edilmeye çalışılmıştı.

Yaşadığı sorunlar yüzünden 2013'te FETÖ okulundan ayrılmak zorunda kalan K.K, söz konusu olayın üzerine gitmesi üzerine kendisine konunun kapandığının söylendiğini ve çok fazla soru sorduğuna ilişkin tepki gösterildiğini belirtmişti.

- Yolsuzluk ve cinsel skandaldan kapanan FETÖ okulu

Louisina eyaletinde Pelican Educational Foundation (Pelikan Eğitim Vakfı) isimli FETÖ eğitim kurumuna bağlı faaliyet gösteren Abramson Sözleşmeli Okulu da hakkında 2011'de çıkan yolsuzluk ve rüşvet skandalları ile ilgili eyaletin eğitim idaresi tarafından soruşturmadan geçirilmişti.

Times-Picayune isimli basın kuruluşunda çıkan habere göre, okul öğretmenlerinden G.R'nin, sınıfındaki öğrenciler arasında farklı zamanlarda iki defa yaşanan cinsel taciz olayını rapor etmesi üzerine, FETÖ okulunun skandalı örtbas etmeye çalıştığı, eyaletin bu sebeple 2011 eğitim yılı başlamadan Pelikan Eğitim Vakfının okuldan el çektirildiği bilgisine yer vermişti.

FETÖ iltisaklı birçok sözleşmeli okul hakkında, cinsel taciz olaylarının yanında çok sayıda yolsuzluk ve usulsüzlük saptandığı halde bu okulların çoğu hala şube ve öğrenci sayısını artırmaya, federal devletten milyonlarca dolar bütçe almaya devam ediyor.