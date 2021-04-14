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Kovid19'un yayılımının önlenmesi için pide kuyruklarına girilmesin!

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yorulmaz:- "İftar saatine yakın pide almak, eve sıcak pide getirmek, fırınların önünde kuyruk oluşturmak önceden çok önemli değildi. Bugün çok önemli. Mümkün olduğu kadar böylesi kalabalıkların içine girilmemeli"
 14 Nisan 2021 11:36
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Kovid19'un yayılımının önlenmesi için pide kuyruklarına girilmesin!

- Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, fırınların önünde oluşabilecek pide kuyruklarından, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma ihtimaline karşı uzak durulması gerektiğini belirtti.

Yorulmaz, AA muhabirine, ramazanın bu yıl da Kovid-19 gölgesinde geçeceğini söyledi. Oruç ibadetini sağlıklı insanların yapması gerektiğini belirten Yorulmaz, sağlığı korumanın da bir ibadet olduğunun unutulmaması gerektiğine işaret etti.

Oruç tutan kişilerin öğle yemeği olmadığı için boş zamanlarını dışarıda geçirmek isteyebileceğini anlatan Yorulmaz, "Yürüyüş amaçlı dışarı çıkıyorlarsa mümkün olduğu kadar kalabalık olmayan yerleri seçerek vakti geçirmelerinde yarar var. Eğer böyle bir yer söz konusu değil ise ya da alışveriş yapmaları gerekiyorsa mümkün olduğu kadar daha tenha saatlerde o alışverişi yapmaları, mutlaka maske ve mesafeye özen göstermelerine ihtiyaç var." dedi.

Yorulmaz, ramazanda sıcak pide alma alışkanlığından Kovid-19 nedeniyle vazgeçilmesi gerektiğini belirtti. Bu isteğin virüsün yayılmasına neden olabileceğini vurgulayan Yorulmaz, "İftar saatine yakın pide almak, eve sıcak pide getirmek, fırınların önünde kuyruk oluşturmak, önceden çok önemli değildi. Bugün çok önemli. Mümkün olduğu kadar böylesi kalabalıkların içine girilmemeli. Aşılı olup olmamaktan bağımsız biçimde girilmemesinden söz ediyoruz." diye konuştu.

- "Toplu iftarlardan kaçının, bayramı zehir etmeyin"

Yorulmaz, ramazanın vazgeçilmezlerinden toplu iftarların Kovid-19 salgını nedeniyle yasaklandığını, vatandaşların bu yasağa riayet etmesinin önemli olduğunu belirtti.

Bir toplu iftarda virüs bulaştırmanın acı sonuçları olabileceği uyarısında bulunan Yorulmaz, şöyle devam etti:

"Bir zorunlu ziyaret söz konusu olur ise mutlaka kalabalık olmayan gruplar biçiminde, her iki taraf da maskeli ve mesafeye özen göstererek kısa süreli bir ziyaret yapılabilir. Kalabalık sahur ve iftar sofralarının olmamasına özen göstermemiz gerekli. Lütfen ramazan ayında toplu iftarlardan kaçınınız. Aksi halde bayramı kendinize zehir edersiniz."

Faruk Yorulmaz, salgının en kısa sürede atlatılarak ramazan geleneklerinin eskisi gibi yaşatılmasını temenni etti.

Orucun, zararlı alışkanlıklardan kurtulmak için fırsata çevrilebileceğini belirten Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Madem ki oruç tuttuğumuz süre içerisinde sigara içemeyeceğiz o halde buna vücudumuzu alıştırabilirsek tümüyle bırakma şansımız da olabilecek, bunu hatırdan çıkarmamak lazım. Sigara kansere de yol açıyor. Aynı zamanda içinde bulunduğumuz Kovid-19 pandemisi açısından da akciğerleri zedelediği için daha ağır geçirme tehlikesini beraberinde getiriyor."

Kovid-19'a karşı bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğine dikkati çeken Yorulmaz, "Eğer beslenmemiz iyi olmazsa vücudun bağışıklık sisteminin de zayıflamasıyla Kovid'e yakalanılırsa daha ağır geçirme açısından bir tehlike oluşacaktır." dedi.
Anadolu Ajansı
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