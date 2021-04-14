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İkinci el online oto pazarında martta en çok satılanlar belli oldu

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen otomotiv markaları martta önceki aya göre değişmeyerek sırasıyla Volkswagen, Renault ve Ford oldu- Binekte Passat, hafif ticaride Fiorino tercihi devam etti- En hızlı satılan marka 41 günle Fiat, en yavaş satılan ise 72 günlük satış hızıyla BMW olarak kayıtlara geçti
 14 Nisan 2021 11:38
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İkinci el online oto pazarında martta en çok satılanlar belli oldu

- İkinci el online oto pazarında, bu yılın mart ayında da en çok tercih edilen otomotiv markası Volkswagen (VW) oldu.

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ayki satışlar, şubat ayına kıyasla yüzde 48 artarak 182 bin 731 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu. Araç fiyatları ise bu dönemde ortalama yüzde 0,4 yükseldi.

Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 seviyesinde kayıtlara geçti.

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, martta en yüksek payı yüzde 68,80'le dizel otomobiller alırken bunu, yüzde 30,22 ile benzinli, yüzde 0,73 otogazlı otomobiller takip etti. Elektrikli otomobillerin payı yüzde 0,21 ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 0,03 olarak belirlendi.

- En çok satan 10 markanın satışları pazarı yüzde 78'ini oluşturdu

Bu yılın mart ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 29 bin 655 satışla Volkswagen oldu. Renault, 23 bin 953 satışla ikinci ve Ford da 19 bin 242 satışla üçüncü sırada yer aldı.

Bunları 18 bin 457 adetle Fiat, 9 bin 523 adetle Opel, 9 bin 283 adetle Mercedes-Benz, 9 bin 161'le Hyundai, 8 bin 746 ile BMW, 7 bin 152 adetle Peugeot ve 6 bin 623 adetle de Audi izledi.

Audi böylece ilk kez ilk 10'a girmiş oldu.

Söz konusu 10 markanın mart satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 78'ini oluşturdu.

- Passat tercihi devam ediyor

Mart ayında 2.el online binek araç pazarında toplam 147 bin 271 adet satış gerçekleşti.

VW Passat 8 bin 613 adetle mart ayının en çok satılan modeli oldu.

Bunu 6 bin 401 adetle Renault Clio, 6 bin 53 adetle Ford Focus, 5 bin 502 adetle Renault Megane, 4 bin 906 adetle Renault Fluence, 4 bin 579 adetle VW Polo, 4 bin 554 adetle Opel Astra, 4 bin 368 adetle Fiat Egea, 3 bin 987 adetle VW Golf ve 3 bin 932 adetle de Toyota Corolla izledi.

Bu 10 model toplam binek satışlarının yüzde 36'sını oluşturdu.

- Hafif ticaride Fiorino ilk sırada

2. el online hafif ticari araç pazarında toplam 35 bin 460 adet satış gerçekleşti.

Fiat Fiorino 4 bin 697 adetle mart ayının en çok satılan modeli olurken, Ford Transit/Tourneo Courier 4 bin 514 adetle ikinci ve Fiat Doblo da 3 bin 885 adetle üçüncü sırada konumlandı.

Ardından 2 bin 923 adetle VW Caddy, 2 bin 860 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 2 bin 59 adetle VW Transporter, 1.645 adetle Renault Kangoo, 1.366 adetle Ford Transit, 1.180 adetle Peugeot Partner, 930 adetle Citroen Berlingo sıralandı.

Bu 10 model toplam hafif ticari satışlarının yüzde 73'ünü oluşturdu.

- En hızlı satılan marka Fiat oldu

Mart ayında online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 53 gün oldu.

En hızlı satılan marka 41 günle Fiat, en yavaş satılan ise 72 günlük satış hızıyla BMW olarak belirlendi.

- İnternetten kaldırıldığında "satış" olarak sınıflandırılıyor

Öte yandan, makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor. Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyorlar. Birincisi değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek yeniden ilanı yayınlıyorlar. Bu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor.

İkinci olarak ise ticaret yapan kurum aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar satış kabul ediliyor.
Anadolu Ajansı
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