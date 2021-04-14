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Fahrettin Altun'dan Hollandalı politikacının ramazan ayı paylaşımına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'ın ramazan ayıyla ilgili paylaşımına, sosyal medyadan, videolu mesajla tepki gösterdi
 14 Nisan 2021 11:44
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Fahrettin Altun'dan Hollandalı politikacının ramazan ayı paylaşımına tepki

Altun, Twitter hesabından paylaştığı videolu mesajında, arka fonda Wilders'ın fotoğrafına yer verdi. Altun, mesajında, "Kalpsiz Wilders aşırıcılığı, ırkçılığı, şiddeti ve faşizmi temsil ediyor. İslam aşırıcılığı, şiddeti, ırkçılığı ve faşizmi kınıyor. Irkçılığı durdurun." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Wilders, paylaşımında İslam'ın Hollanda'ya ait olmadığını savunarak "İslam'ı ve ramazanı durdurun." ifadesini kullanmıştı.
Anadolu Ajansı
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