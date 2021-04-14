Sağlık-Sen Başkanı: Fatma hemşireyi hatırlasınlar

Ülke genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda, yüz yüze eğitimden, uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararların alındı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde, 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçileceğini bildirdi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş Okul öncesi eğitim kurumlarının kısmi kapanma sürecinde açık tutulmasına ilişkin resmi twitter hesabından açıklmalarda bulundu.

1) Okul öncesi eğitim kurumlarının kısmi kapanma sürecinde açık tutulmasının gerekçesi, başta salgınla en ön safta mücadele eden sağlık emekçileri olmak üzere yüzbinlerce çocuklu kamu çalışanının esnek mesai uygulamasından muaf tutulmasıdır.

2) Okul öncesi eğitim kurumlarının açık tutulmasına buna rağmen anlam veremeyenler, Çorum'un Bayat ilçesinde kendisi hastanede pandemiyle mücadele ederken 10 yaşın altında iki yavrusunu çıkan yangında kaybeden Fatma hemşireyi hatırlasın.