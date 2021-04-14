Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

15 Temmuz şehitleri için 251 bin Yasin

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Valiliği ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği iş birliğiyle "Bir Yasin de Sen Oku" kampanyası kapsamında 15 Temmuz şehitlerinin ruhuna 251 bin Yasin-i Şerif okunması için internet üzerinden "duaya davet" etkinliği başlatıldı.
 14 Nisan 2021 11:56
+Aa- Yazdır
15 Temmuz şehitleri için 251 bin Yasin

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olanlar için çeşitli anma etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Hain darbe girişiminde canlarını vatan ve demokrasi için feda eden şehitler için başlatılan "Bir Yasin de Sen Oku-Duaya Davet" çağrısı bu yıl da sürüyor.

Bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek etkinliğin çağrısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal medya üzerinden yapılıyor.

Etkinlik kapsamında "Bir ölür, bin diriliriz" anlayışından yola çıkılarak her şehit için 1000 olmak üzere 251 bin Yasin-i Şerif okunması hedefleniyor.

Okunan Yasin-i Şeriflerin duası, Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Darbe girişiminin 5. yılında düzenlenecek anma etkinliğinde İl Müftülüğünce yapılacak.

Yasin-i Şerif okumak isteyen vatandaşlar, "www.duayadavet.org" internet adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kovid19'un yayılımının önlenmesi için pide kuyruklarına girilmesin!
14 Nisan 2021 11:36		 Ateş Kara: Hızlı ve etkili hamle için tam kapanma gerekli
14 Nisan 2021 10:22
Marmara Bölgesi genelinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor
14 Nisan 2021 09:36		 Kalın, türkü yazıp klip çekti
14 Nisan 2021 09:32
Bayraktar Twitter'dan duyurdu: Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz
14 Nisan 2021 09:20		 15 dakikada hızlı test yapay zeka ile teşhis
14 Nisan 2021 08:58
Her yaşa göre beslenme modülü
14 Nisan 2021 08:43		 Polis her yerde onları arıyor: Rezil paylaşımlarını böyle savundular
14 Nisan 2021 07:45
Torbalı Belediye Başkanı Uygur hastaneye kaldırıldı
14 Nisan 2021 05:49		 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ablası vefat etti
14 Nisan 2021 02:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:34 - Ahmet Hakan'ın imzasını taklit ederek evini kiraladı, hapis cezası verildi12:27 - 'Oruç tutan yaşlılar hafif besinleri tüketsinler'12:23 - TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 73 milyar lira verdi12:10 - FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda 2 zanlı tutuklandı12:09 - Bir havayolu şirketi, yolcuların uçuş biletini ibraz ederek seyahat edebileceklerini duyurdu12:06 - Bursa'da 4 kişinin öldüğü tır kazasına 'bakımsız fren' sistemi neden olmuş
12:05 - Seyahat kısıtlamasının ayrıntıları...Özel araçla seyahat yasak mı?12:04 - Valilik, sağlık çalışanının polis tarafından darbedildiği iddiasını yalanladı11:56 - 15 Temmuz şehitleri için 251 bin Yasin11:54 - Akşener: Kılıçdaroğlu'nun adaylığında bir sakınca yok11:48 - Sağlık-Sen Başkanı: Fatma hemşireyi hatırlasınlar11:44 - Fahrettin Altun'dan Hollandalı politikacının ramazan ayı paylaşımına tepki
11:38 - İkinci el online oto pazarında martta en çok satılanlar belli oldu11:36 - Kovid19'un yayılımının önlenmesi için pide kuyruklarına girilmesin!11:24 - Erdoğan: Bozdoğan füzesi ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu11:21 - Cinsel istismardan yargılanan eski HDP'li vekil beraat etti11:16 - Altının gram fiyatı 455 lira seviyesinden işlem görüyor
11:15 - Aile Bakanlığı, suça sürüklenen çocuklara özel birim kurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamuda esnek çalışmaya ilişkin genelge yayımlandı
İşte kısıtlamadan muaf olacakların listesi
Yeni korona genelgesi 81 ile gönderildi
Belediye Başkanı'nın oruçla imtihanı
Hilvan kaymakamının patates çuvalı ile pozu tepki çekti
AK Parti'den Z kuşağı atağı
Boğaziçi, üniversiteler içinde en yüksek promosyonu aldı
Polis her yerde onları arıyor: Rezil paylaşımlarını böyle savundular
Yiğit Bulut'tan Merkez Bankası açıklaması: Gereken kararlar alınacak
Yeterli sayıda profesör olmayınca hem rektörlük hem dekanlık yapıyorlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
konserine gidilemediği için kahrolunan sanatçılar 6
Niyet etmek 3
altı nokta 1
pertevniyal 1
ulaşgkc 1
sen hiç ateş böceği gördün mü? 2
su arıtma cihazı 2
ergenle karantina 1
Bakın bakın ne anlatacam 1
ekmekleri tek tek sıkarak seçen insan modeli 2
SON İLANLAR
Londra Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK, 120 uzman yardımcısı alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Ula Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Niğde Çamardı Belediyesi 4 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam