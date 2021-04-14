Valilik, sağlık çalışanının polis tarafından darbedildiği iddiasını yalanladı

Valilik, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "Osmaniye Kadirli Devlet Hastanesinde görevli radyoloji teknikeri Z.C'nin hastane bahçesinde bir grup sivil polis tarafından darbedildiği" yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hastane polisinin, 3 Nisan'da görevli bir doktora mukavemette bulunduğu ihbarı ve takviye istemesi üzerine ekiplerin olay yerine gittiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay yerinde bir kişinin, görevli hekim ve güvenlik görevlilerine hakaret ettiği görülmüştür. Bunun üzerine şahıs gözaltına alınmıştır. Bu esnada Acil Servis girişinde bulunan maskesiz 2 kişiye personelimiz tarafından maske takmaları konusunda uyarı yapılmış ancak şahıslardan biri maskesini takmayarak, hastane polisine sözlü hakaret ve fiili mukavemette bulunmuştur. İncelemede, hakaret eden kişinin hastanede röntgen teknisyeni olarak görev yapan Z.C. olduğu tespit edilmiş ve şahıslara görevli memura hakaret ve mukavemetten adli ve idari işlem uygulanmıştır. Radyoloji teknikeri Z.C'nin darbedildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır."