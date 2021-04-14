Türk Metal Sendikasında ilk kez bir kadın şube başkanı oldu
|14 Nisan 2021 21:14
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Türk Metal Sendikası, iş kolundaki ilk kadın şube başkanlarının Selda Tekman olduğunu bildirdi.
Türk Metal Sendikasından yapılan açıklamaya göre, erkeklerin yoğun olduğu metal iş kolunda, yeni kurulan Bursa Şube Başkanlığına Yönetim Kurulu kararıyla Tekman getirildi.
Bursa Kadın Kolları Sorumlusu olarak görev yapan Tekman'ın 22 yılını sendikal mücadeleyle geçirdiği ve bir çocuk annesi olduğu ifade edildi.
- "Bir kadının şube başkanı olmasının onuru çok başka"
Tekman, yaptığı açıklamada, görevin sadece kendisi için değil, Türk Metal'de örgütlü 20 binin üzerindeki kadın işçi için büyük bir onur olduğunu ifade etti.
Sendikal mücadele içinde geçirdiği 22 yılda her kademede görev yaptığını, aldığı tüm görevlerde işçi sınıfını temsil etmenin onurunu ve büyük sorumluluğunu yaşadığını belirten Tekman, şunları kaydetti:
"Ancak ilk kez bir kadının şube başkanı olmasının onuru çok başka. Bana bu görevi layık gören ülkemizde çağdaş sendikacılığın öncüsü Genel Başkanımız Sayın Pevrul Kavlak'a ve Yönetim Kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Bana verilen bu görevi layıkıyla yapmak için canla başla çalışacağım. Bu görevimde elde edeceğim başarılar benim değil, metal iş kolunda alın teri döken tüm kadın emekçiler için olacaktır. Onların sesi ve nefesi olmak için mücadele edeceğim."
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