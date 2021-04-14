Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB 11. sınıf öğrencileri için beceri temelli etkinlikler kitabı hazırladı

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün "ogmmateryal.eba.gov.tr" adresindeki sayfasında erişime açılan kitap setinde, 10 dersten 1729 etkinlik yer alıyor
 14 Nisan 2021 12:36
+Aa- Yazdır
MEB 11. sınıf öğrencileri için beceri temelli etkinlikler kitabı hazırladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 11. sınıf öğrencilerine yönelik 10 dersten beceri temelli 1729 etkinliğin yer aldığı kitap seti hazırladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB, salgın sürecinin başından bu yana her kademedeki öğrencilere özel kaynak destekleriyle öğrenme kayıplarının en aza indirilebilmesini amaçlıyor.

Lise öğrencilerinin edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürmelerini sağlamak için daha önce 9. ve 10. sınıflar için hazırlanan etkinlik kitap seti serisinin 11. sınıflara yönelik etkinliklerinde derslerin öğretim programlarının kazanımları esas alındı.

Bu kapsamda MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün "ogmmateryal.eba.gov.tr" adresindeki sayfasında erişime açılan kitap setinde tarih, coğrafya, felsefe, matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı, İngilizce ve Almanca derslerinden 1729 etkinlik bulunuyor.

Öğrencilerin, etkinliklere eklenen kare kodlar aracılığıyla ilgili ders kitabında kazanımların işlendiği sayfalara ulaşmaları da sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm dünyada Kovid-19 salgını nedeniyle zorlu bir süreç yaşandığını belirterek, bu süreçte oluşabilecek öğrenme kayıplarını en aza indirmek için tüm birimlerin ilave kaynaklar oluşturduğunu hatırlattı.

Bu kapsamda çok sayıda destek paketinin daha önce paylaşıldığına işaret eden Selçuk, bu desteklerin giderek artacağını açıkladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kovid-19'a yakalanan öğretmen yaşamını yitirdi
13 Nisan 2021 21:38		 Bakan Soylu, Şehit Behram Aktaşlı Polis Merkezini ziyaret etti
10 Nisan 2021 21:36
Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
09 Nisan 2021 12:19		 Av. İskender Azatoğlu son yolculuğuna uğurlandı
07 Nisan 2021 19:47
Türk bayrağını yırtarak Atatürk ve Özgecan Aslan'a hakaret eden kişi tutuklandı
05 Nisan 2021 20:54		 Yargıtay'dan sonra Danıştay'da emekli amirallerin bildirisine tepki gösterdi
05 Nisan 2021 12:54
PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınakta termal kamera ele geçirildi
30 Mart 2021 10:08		 30 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
30 Mart 2021 00:01
600 bin TL değerinde Bitcoin makinesi çalan şüpheli yakalandı
29 Mart 2021 21:46		 'Anne Taksi' hizmeti annelere ve hamilelere kolaylık sağlıyor
29 Mart 2021 12:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:04 - Libya'ya gönderilecek 150 bin doz aşı bugün yola çıkarılacak14:02 - Prof. Ceyhan'dan Sinovac ve Sputnik V aşısı ile ilgili kritik açıklama13:58 - Korona tedavisi gören öğretmen, hastanede 3'üncü kattan düştü13:55 - FETÖ'den yargılanan eski asayiş şube müdürüne hapis13:52 - Hastanede terör estirdiler, savunmaları ise hayrete düşürdü13:49 - Meteoroloji yarın için uyardı: Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
13:44 - Araştırma: Türkiye'de her 3 kişiden 1'i koronaya karşı bağışıklık kazandı13:42 - Memuriyet öncesi döneme ait mahkeme kararı özlük dosyasından çıkartılabilir mi?13:39 - Bu ilde vaka oranı 8 kat arttı, harita tamamen kırmızıya döndü13:35 - 'Yoğun bakım ve servislerde yatan yaşlı hasta sayısı azaldı'13:26 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:23 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi
13:14 - Konya'da üst geçitte intihar girişiminde bulunan genç kızı polis kurtardı13:13 - 18 yıl önceki cinayet, havludaki yeni DNA incelemesiyle belirlendi13:09 - Testi pozitif çıkan 8 milli boksör Dünya Şampiyonası'na katılamadı13:05 - Prof. İlhan'dan, aşı israfı riskine karşı 'yedek liste' önerisi13:04 - Kızılcahamam'daki yangında esnafa 50 bin lira hibe verilecek
13:02 - Balıkçılar et verimliliği açısından hamsiden umduğunu bulamadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamuda esnek çalışmaya ilişkin genelge yayımlandı
İşte kısıtlamadan muaf olacakların listesi
Yeni korona genelgesi 81 ile gönderildi
Belediye Başkanı'nın oruçla imtihanı
Seyahat kısıtlamasının ayrıntıları... Özel araçla seyahat yasak mı?
Hilvan kaymakamının patates çuvalı ile pozu tepki çekti
Boğaziçi, üniversiteler içinde en yüksek promosyonu aldı
AK Parti'den Z kuşağı atağı
Polis her yerde onları arıyor: Rezil paylaşımlarını böyle savundular
Yiğit Bulut'tan Merkez Bankası açıklaması: Gereken kararlar alınacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
endemizm 1
2022 dünya kupası 1
oje 2
sen hiç ateş böceği gördün mü? 2
Yükselmek için başkasının üstüne basmak 1
pahalılığa karşı alınabilecek önlemler 1
Özek 1
adak 2
Kült Film 1
boomer 2
SON İLANLAR
Londra Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK, 120 uzman yardımcısı alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Ula Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Niğde Çamardı Belediyesi 4 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam