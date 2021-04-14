Devlet üniversitelerinde ilk: İslam İktisadi ve Finans Bölümü açıldı
|14 Nisan 2021 12:37
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Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesinde İslam İktisadi ve Finans Bölümü açıldı.
SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, yeni bölüm, kamu üniversiteleri arasında bu alanda açılan "ilk" lisans bölümü olma özelliği taşıyor.
Bölüm mezunlarının katılım bankalarında, katılım sigortacılığı şirketlerinde ve tasarrufa dayalı faizsiz finans hizmeti veren şirketlerdeki iş gücü talebini karşılaması hedefleniyor.
Öte yandan SAÜ bünyesinde bulunan İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası çalıştaylar, kongreler, konferanslar ve diğer akademik faaliyetler, üniversiteye bu alanda bilgi ve tecrübe birikimi kazandırdı.
Bu doğrultuda İslam İktisadı ve Finans bölümü, İSEFAM'ın gerçekleştirdiği faaliyetlerle desteklenecek ve gelen öğrencilerin akademik gelişimlerine yönelik zengin imkanlar sunulacak.
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