İki ilden yeni karantina haberleri geldi
|14 Nisan 2021 13:23
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KARABÜK
Safranbolu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Yeni Mahalle Şehit Ertuğrul Mor Caddesi'nde bulunan bir apartmanda pozitif vakalar ve temaslılar tespit edildi.
İl Hıfzıssıhha Kurulunca hastalığın yayılmasının önlenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla apartmanın 23 Nisan'a kadar karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Apartmana giriş ve çıkışlar sınırlandırılırken, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör çalışanı olan apartman sakinlerinin karantina süresince izinli sayılacağı bildirildi.
KASTAMONU
Kastamonu'nun Daday ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.
Daday İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle ilçeye bağlı İnciğez köyünün 10 gün karantina altına alınmasına karar verildi.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köy merkezinde güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
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