Kızılcahamam'daki yangında esnafa 50 bin lira hibe verilecek
"Yangında iş yeri zarar gören esnaf ve sanatkarımızın, kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden Halkbank aracılığıyla kullandığı kredilerin 1 yıllık taksit ve faizleri ötelenecek"
|14 Nisan 2021 13:04
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kızılcahamam'daki yangında iş yeri zarar gören esnaf ve sanatkara Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) aracılığıyla 50 bin lira hibe katkısında bulunulacağını bildirdi.
Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kızılcahamam'da meydana gelen yangında iş yeri zarar gören esnaf ve sanatkara sağlanacak desteğe ilişkin bilgi verdi.
Söz konusu esnafın kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden Halkbank aracılığıyla kullandığı kredilerin 1 yıllık taksit ve faizlerinin öteleneceğini belirten Pekcan, "Ayrıca söz konusu esnaf ve sanatkarımıza TESKOMB aracılığıyla 50 bin lira tutarında hibe katkısında bulunacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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