Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Prof. İlhan'dan, aşı israfı riskine karşı 'yedek liste' önerisi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, aşı randevusuna gidilmemesi sonucu ortaya çıkacak aşı israfı riskine karşı yedek liste önerisinde bulundu. İlhan, "Diyelim ki 60 kişi randevu aldı, gün sonuna geldiğimizde 58 kişi geldi. Bunun için yedek aşı listesi oluşturulabilir" dedi.
 14 Nisan 2021 13:05
+Aa- Yazdır
Prof. İlhan'dan, aşı israfı riskine karşı 'yedek liste' önerisi

Biontech aşısında randevu aldığı halde yaptırmayanlar nedeniyle aşının çöpe gitme ihtimali endişelendirdi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Biontech aşısı ile ilgili son dönem israf olduğuna dair bazı bilgiler ortaya çıktığını hatırlatarak, "Ancak burada şöyle bir durum var; bir şişeden 6 doz kadar aşı çıkıyor. Bu 6 dozun planlaması yapılırken 6 kişi gelecek şekilde planlama yapılıyor. Diyelim ki 60 kişi randevu aldı, gün sonuna geldiğimizde 58 kişi geldi. O zaman o 2 doz için biraz sıkıntı karşımıza çıkabiliyor" dedi.

'YEDEK LİSTE YAPILABİLİR'

Prof. Dr. İlhan, olası israfın önüne geçebilmek için yedek listeler oluşturulabileceği önerisinde bulunarak, "Bunun için de yedek aşı listesi oluşturulabilir; aşı olmak isteyen gönüllüler varsa öncelikli risk grubunda olanlardan, ya da hangi yaş grubundaysa oradan, yakındaki kişiler çağrılabilir, böylece olası israf da engellenebilir. Ancak bu sanıldığı ya da söylendiği kadar çok fazla değil; çünkü 6'lı 6'lı randevu veriliyor belli bir saate, o geldikten sonra da kişilerin aşısı yapılıyor. Biontech aşısı Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerinde yapılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerine zaten talep çok fazla olduğu için diyelim ki saat 09.30'a vatandaşlarımız randevu aldı, 6 kişiye randevu veriliyor, 3 odada olacaksa da değişen bir şey söz konusu değil, aşı açıldıktan sonra öbür vatandaş da oraya geliyor, diğeri de oraya geliyor ve aşılama süresi tamamlanıyor" diye konuştu.

'RANDEVU TARİHİNE RİAYEET ETMELERİ GEREKİR'

Prof. Dr. İlhan, vatandaşlara aşı randevularına uyma çağrısında bulunarak, "Ama dediğim gibi gün sonunda örneğin randevu alınıp gelinmezse 6 kişiye erişmek bazen zor olabiliyor akşam saatlerinde, bu nedenle belki 1 ya da 2 dozda israf durumu söz konusu olabilir. Bunun için de vatandaşlarımızın randevu aldıkları tarihe riayet etmeleri, hem başkalarının haklarını yememeleri hem de kendi aşılarını zamanında olmaları doğru bir yaklaşım olacaktır. Yedek liste ile bunun önüne geçmek mümkün" ifadesini kullandı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Prof. Ceyhan'dan Sinovac ve Sputnik V aşısı ile ilgili kritik açıklama
14 Nisan 2021 14:02		 Meteoroloji yarın için uyardı: Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
14 Nisan 2021 13:49
Araştırma: Türkiye'de her 3 kişiden 1'i koronaya karşı bağışıklık kazandı
14 Nisan 2021 13:44		 15 Temmuz şehitleri için 251 bin Yasin
14 Nisan 2021 11:56
Kovid19'un yayılımının önlenmesi için pide kuyruklarına girilmesin!
14 Nisan 2021 11:36		 Ateş Kara: Hızlı ve etkili hamle için tam kapanma gerekli
14 Nisan 2021 10:22
Marmara Bölgesi genelinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor
14 Nisan 2021 09:36		 Kalın, türkü yazıp klip çekti
14 Nisan 2021 09:32
Bayraktar Twitter'dan duyurdu: Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz
14 Nisan 2021 09:20		 15 dakikada hızlı test yapay zeka ile teşhis
14 Nisan 2021 08:58
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:04 - Libya'ya gönderilecek 150 bin doz aşı bugün yola çıkarılacak14:02 - Prof. Ceyhan'dan Sinovac ve Sputnik V aşısı ile ilgili kritik açıklama13:58 - Korona tedavisi gören öğretmen, hastanede 3'üncü kattan düştü13:55 - FETÖ'den yargılanan eski asayiş şube müdürüne hapis13:52 - Hastanede terör estirdiler, savunmaları ise hayrete düşürdü13:49 - Meteoroloji yarın için uyardı: Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
13:44 - Araştırma: Türkiye'de her 3 kişiden 1'i koronaya karşı bağışıklık kazandı13:42 - Memuriyet öncesi döneme ait mahkeme kararı özlük dosyasından çıkartılabilir mi?13:39 - Bu ilde vaka oranı 8 kat arttı, harita tamamen kırmızıya döndü13:35 - 'Yoğun bakım ve servislerde yatan yaşlı hasta sayısı azaldı'13:26 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:23 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi
13:14 - Konya'da üst geçitte intihar girişiminde bulunan genç kızı polis kurtardı13:13 - 18 yıl önceki cinayet, havludaki yeni DNA incelemesiyle belirlendi13:09 - Testi pozitif çıkan 8 milli boksör Dünya Şampiyonası'na katılamadı13:05 - Prof. İlhan'dan, aşı israfı riskine karşı 'yedek liste' önerisi13:04 - Kızılcahamam'daki yangında esnafa 50 bin lira hibe verilecek
13:02 - Balıkçılar et verimliliği açısından hamsiden umduğunu bulamadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamuda esnek çalışmaya ilişkin genelge yayımlandı
İşte kısıtlamadan muaf olacakların listesi
Yeni korona genelgesi 81 ile gönderildi
Belediye Başkanı'nın oruçla imtihanı
Seyahat kısıtlamasının ayrıntıları... Özel araçla seyahat yasak mı?
Hilvan kaymakamının patates çuvalı ile pozu tepki çekti
Boğaziçi, üniversiteler içinde en yüksek promosyonu aldı
AK Parti'den Z kuşağı atağı
Polis her yerde onları arıyor: Rezil paylaşımlarını böyle savundular
Yiğit Bulut'tan Merkez Bankası açıklaması: Gereken kararlar alınacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vakaların artışının sebebi hepimiziz 84 milyon 3
epifani 1
orucu bozan şeyler 3
söylenişi güzel sporcu isimleri 6
zikzak 3
rulokat 1
tilt olmak 1
hamsin 2
kaba insanların futbolsever olması 1
fakir koca 1
SON İLANLAR
Londra Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK, 120 uzman yardımcısı alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Ula Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Niğde Çamardı Belediyesi 4 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam