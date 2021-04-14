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18 yıl önceki cinayet, havludaki yeni DNA incelemesiyle belirlendi

Halen başka bir cinayet davasından tutuklu olan zanlının, 2003'te yaşanan olaya ilişkin ifadesine başvurulduğu ancak o dönem delil yetersizliği nedeniyle hakkında herhangi bir işlem yapılamadığı öğrenildi.
 14 Nisan 2021 13:13
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Aydın'da, 2003'te elleri ve ayaklarının bağlanıp boğularak öldürülen Emine Akkesen'in katil zanlısı, adli emanette bulunan ve maktulün de kanının olduğu havlu üzerinde yapılan yeni DNA incelemesi sonucu tespit edildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği, 2003 ve sonraki yıllara ait faili meçhul olayların aydınlatılmasına ilişkin özel bir ekip kurdu.

Yaklaşık 7 ay önce çalışmaya başlayan özel ekip, Efeler ilçesinde 2003 yılında elleri ve ayakları bağlanıp boğularak öldürülen ve yeteri kadar delil olmadığı için faili belirlenemeyen Emine Akkesen (34) cinayetinin dosyasını yeniden ele aldı.

Dosyaya o dönem eklenen materyalleri de tek tek inceleyen ekip, maktulün kanının bulunduğu adli emanetteki havluyu yeniden incelenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

Adli Tıptan çıkan raporda, havluda maktul dışında bir başka kişiye ait DNA örneğini olduğunu tespit etti. İnceleme sonunda DNA örneğinin E.A. adlı kişiye ait olduğu ortaya çıktı.

Bu süreçte, Eskişehir, Edirne, Konya, Isparta, Adana ve Kahramanmaraş'ta maktul ve şüpheliyi tanıyan kişilerin ifadesine başvuruldu.

Alınan ifadeler ve DNA örneğinin karşılaştırılması sonucu cinayetin failinin E.A. olduğu tespit edildi.

E.A'nın 2003 yılındaki bu olaya ilişkin ifadesinin alındığı ancak yeterli delil olmadığı gerekçesiyle hakkında herhangi bir işlem yapılamadığı öğrenildi.

Bu arada E.A'nın örgütlü suçlar ve gasptan suç kaydının bulunduğu, halen başka bir cinayet davasından dolayı "kasten adam öldürme" suçundan cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli E.A'nın alınan ifadesinde Emine Akkesen'in öldürülmesine ilişkin suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Soruşturma kapsamında, katil zanlısı E.A. hakkında cinayet suçundan iddianame hazırlanacak.

Annesi öldürüldüğünde 13 yaşında olan Bekir Mert Akkesen, AA muhabirine, dosyanın yeniden açılmasıyla sonuca ulaşıldığını söyledi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Adli Tıp Kurumu yetkililerine teşekkür eden Akkesen, "Ben açıkçası annemin şu an mezarında rahat ettiğini düşünüyorum. En azından ruhu artık daha rahat edecek." dedi.
Anadolu Ajansı
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