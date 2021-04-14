Korona tedavisi gören öğretmen, hastanede 3'üncü kattan düştü
Denizli'de, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanenin 3'üncü katındaki pencereden düşen öğretmen İsmail Gök (33), yaşamını yitirdi.
|14 Nisan 2021 13:58
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Acıpayam'da görev yapan 2 çocuk babası İsmail Gök, önceki gün koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Denizli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
C-Blok'ta tek kişilik odada tedavi gören Gök, dün saat 15.00 sıralarında, 3'üncü kattaki pencereden bahçedeki beton zemine düştü. Gürültüye koşan çevredekiler durumu acil servise bildirdi.
İlk müdahalesi yapılan Gök, sedye ile acil servise taşındı. Gök, hastanede doktorların tüm çabasına rağmen gece saatlerinde yaşamını yitirdi.
2 çocuk babası İsmail Gök'ün cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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