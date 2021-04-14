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Libya'ya aşı götüren uçak Ankara'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, Libya'ya aşı götüren uçağın Ankara'dan hareket ettiğini bildirdi.
 14 Nisan 2021 15:01
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Libya'ya aşı götüren uçak Ankara'dan hareket etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan Kovid-19 aşılarını Libya'ya ulaştıracak Hava Kuvvetlerimize ait uçak, hazırlıkların tamamlanmasını müteakip Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan yola çıktı." ifadesine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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