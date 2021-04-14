Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Atatürk'ün güderi ceketi açık artırmaya çıkıyor

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün güderi ceketi açık artırmaya çıkıyor. Ceketin geliri Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacak.
 14 Nisan 2021 14:28
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

125 adet eserden oluşan çok sayıda ünlü koleksiyoner ve sanatseverin katılacağı 'Müzelik Eserler Müzayedesi' 18 Nisan Pazar günü online olarak gerçekleştirilecek. Müzayedeyi düzenleyen firmanın kurucusu Hüseyin Kocabaş, müzelerde sergilenecek kadar önemli olan eserler arasında Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ceketinin bütün eserlerden ayrı olduğunu söyledi.

Müzayedenin öne çıkan eserleri arasında, Sultan Abdülaziz Han'ın altın pırlantalı murassa enfiye kutusu, 'Altın Çağ' Bavyera Saray Ressamı Jacobus Potma'ya ait 1683 tarihli başyapıtı 'Lectio Religio, Sultan 3. Selim Han'ın tahta çıktığı sene Mescid-i Nebevi için yaptırdığı Puşide-i Şerife de yer alıyor. Ayrıca padişahlara ve saraya yapılmış tablolar, Osmanlı hanedan ailesinden çıkmış sultanlara ait mücevher ve sorguçlar, tuğralı gümüşler ve saray erkanına ait askeri eserler de satışa çıkarılacak.

"BU MÜZAYEDE BUGÜNE KADAR ÇIKMIŞ EN ÖNEMLİ ESERLERİ BEĞENİYE SUNUYORUZ"

Müzayedeyi düzenleyen firmanın kurucusu Hüseyin Kocabaş, satışa çıkarılacak eserler hakkında DHA'ya açıklamalarda bulundu. Kocabaş, "Yaklaşık sezon başından beri hazırlandığımız bir müzayede. Çok özel parçalar toparladık. Müzelere layık tarzda parçalar ki zaten müzayedemizin adı, 'Müzelik Eserler Müzayedesi' son yıllarda muhtemelen bugüne kadar çıkmış en önemli eserleri beğeniye sunuyoruz bu müzayedede. Özellikle Türk-İslam eserleri ağırlıklı bir müzayede. Haneden ailesinden koleksiyonlarından çıkmış birçok eser, sultanların kullandıkları bazı eserler, Türk oryantalist resim sanatına ait önemli parçalar ve tabi ki hepsinden ayrılacak olan Atatürk'ün güderi ceketi var. Sultan Abdülaziz Han'ın altın murassa tabakası, Sultan 2. Abdülhamit Han'ın tabakası, Neslişah Sultan'ın murassa pırlantalı asa sapı, Mısır Prensi'nin köstekli saati gibi çok özel parçalar var. Bunların yanında Sultan 3. Selim Han'ın tahta çıktığı ilk sene Mescid-i Nebevi için yaptırmış olduğu Puşide-i Şerife beğeniye sunuluyor" şeklinde konuştu.

MÜZAYEDE SIRASINDA AÇIK ARTTIRMA TÜM ESERLERDE 1 DOLARDAN BAŞLATILACAK

125 eserden oluşan ve ekspertiz değeri 15 milyon doların üzerinde olan koleksiyon teklif usulü ile satışa sunulacak. Eserler açık arttırmada 1 dolar başlangıç fiyatı ile satışa çıkacak. Koleksiyoncular, özel müzeler ve yurtdışından birçok meraklı alıcının ilgi göstereceği müzayedede Sultan Abdülaziz Han'ın altın murassa tabakası 140 bin - 160 bin, 110.92 Karat Uluslararası (GIA) Sertifikalı pırlanta 6 milyon - 8 milyon dolar, Altın Çağ Ressamı Bavyera Saray Ressamı Jacobus Potma'ya ait 1683 Tarihli Başyapıt 300 bin - 500 bin dolara arası alıcı bulması bekleniyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İmamoğlu: Benim evimde şu an herkes kovid
14 Nisan 2021 15:36		 Bakan Koca paylaştı: En çok vaka artışı olan iller
14 Nisan 2021 15:17
'65 yaş üzeri vatandaşlarımız bir an önce aşı randevularını almalı'
14 Nisan 2021 15:04		 Haftalık verilere göre vaka sayısı artan ve azalan iller
14 Nisan 2021 14:42
Prof. Ceyhan'dan Sinovac ve Sputnik V aşısı ile ilgili açıklama
14 Nisan 2021 14:02		 Meteoroloji yarın için uyardı: Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
14 Nisan 2021 13:49
Araştırma: Türkiye'de her 3 kişiden 1'i koronaya karşı bağışıklık kazandı
14 Nisan 2021 13:44		 Prof. İlhan'dan, aşı israfı riskine karşı 'yedek liste' önerisi
14 Nisan 2021 13:05
15 Temmuz şehitleri için 251 bin Yasin
14 Nisan 2021 11:56		 Kovid19'un yayılımının önlenmesi için pide kuyruklarına girilmesin!
14 Nisan 2021 11:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:36 - İmamoğlu: Benim evimde şu an herkes kovid15:33 - Ev hapsindeki kişiyi öldüren sanığa suç örgütü üyeliğinden de ceza istendi15:25 - Bakan Kurum: 8 projede yeni mezun mühendis ve mimarlar görev alacak15:22 - Testi pozitif yolcu, otobüsten indirilip hastaneye kaldırıldı15:19 - ABD Büyükelçiliğinden 'PKK'nın kilit isimleri için ödül' paylaşımı15:17 - Bakan Koca paylaştı: En çok vaka artışı olan iller
15:15 - Kısıtlamadan muafiyeti kötü niyetli kullananlara işlem yapılacak15:11 - Ankara Büyükşehir'den Sabancı Bulvarı-Ankara Bulvarı açıklaması15:04 - '65 yaş üzeri vatandaşlarımız bir an önce aşı randevularını almalı'15:01 - Libya'ya aşı götüren uçak Ankara'dan hareket etti14:49 - Kokoreç yerken diline iğne batan kadın doktorları da şaşırttı14:42 - Haftalık verilere göre vaka sayısı artan ve azalan iller
14:38 - KDK tavsiye etti, memura engelli çocuk yardımı 'artırımlı' ödendi14:35 - Kuaförün önündeki halıyı çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı14:30 - Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 2 tutuklama14:28 - Atatürk'ün güderi ceketi açık artırmaya çıkıyor14:26 - Babasının damdan atmakla tehdit ettiği 4 yaşındaki çocuk kurtarıldı
14:24 - Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitime verilen bu aranın son olmasını diliyorum
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamuda esnek çalışmaya ilişkin genelge yayımlandı
İşte kısıtlamadan muaf olacakların listesi
Seyahat kısıtlamasının ayrıntıları... Özel araçla seyahat yasak mı?
Yeni korona genelgesi 81 ile gönderildi
Belediye Başkanı'nın oruçla imtihanı
Hilvan kaymakamının patates çuvalı ile pozu tepki çekti
Boğaziçi, üniversiteler içinde en yüksek promosyonu aldı
AK Parti'den Z kuşağı atağı
Polis her yerde onları arıyor: Rezil paylaşımlarını böyle savundular
Yiğit Bulut'tan Merkez Bankası açıklaması: Gereken kararlar alınacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yükselmek için başkasının üstüne basmak 1
kombi 3
kaba insanların futbolsever olması 1
fertiği çekmek 1
orucu bozan şeyler 3
oje 2
vakaların artışının sebebi hepimiziz 84 milyon 3
su arıtma cihazı 3
ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler 1
Bakın bakın ne anlatacam 1
SON İLANLAR
Erzurum Tekman Belediyesi sözleşmeli veteriner alacak
Batman Beşiri Belediyesi memur alacak
Karlsruhe Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Londra Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK, 120 uzman yardımcısı alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam