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Kuaförün önündeki halıyı çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı

Mersin'de etrafı kontrol ettikten sonra kuaför dükkanının önündeki halıyı sararak alıp uzaklaşan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı. Önce saklanan ardından tedirgin bir şekilde halıyı saran şüpheli ilginç görüntüler oluşturdu.
 14 Nisan 2021 14:35
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Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi Nevit Kodallı Caddesi'nde Emine Çelik'e ait kuaförün önündeki halı gece kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Sabah iş yerini açan Çelik, kapısının önündeki halıyı göremeyince kamera kayıtlarını inceledi. Yaptığı incelemede bir kişinin halıyı çaldığını gören Çelik, polise başvurarak şahıstan şikayetçi oldu. Çelik, özellikle kısıtlama saatlerindeki hırsızlık olaylarına karşı önlem alınmasını istedi.

Şüpheli şahsın halıyı çalma anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde iş yerinin yan tarafından eğilerek bahçeye giren şahıs, önce çiçeklerin arkasında bir süre saklanıyor. Ardından çevreyi kontrol eden şüpheli, oturur vaziyette halıyı sarmaya başlıyor. Sürekli sağa sola bakan ve tedirgin bir şekilde halıyı saran şahıs, ardından halıyı kolunun altına alarak geldiği yerden geri gidiyor.
İhlas Haber Ajansı
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