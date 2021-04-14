Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KDK tavsiye etti, memura engelli çocuk yardımı 'artırımlı' ödendi

Bir kamu görevlisinin engelli çocukları için alması gereken yüzde 50 artırımlı çocuk yardımını alamadığına ilişkin Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) yaptığı başvuru üzerine, söz konusu yardımın artırımlı şekilde ödendiği bildirildi
 14 Nisan 2021 14:38
+Aa- Yazdır
KDK tavsiye etti, memura engelli çocuk yardımı 'artırımlı' ödendi

KDK'den yapılan açıklamaya göre, bir kamu görevlisi, engelli çocukları için alması gereken yüzde elli artırımlı çocuk yardımının kendisine ödenmediğini belirterek kuruma başvurdu.

Başvuruda, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları gereğince, artırımlı engelli çocuk yardımının kendisine ödenmesini talep etti.

Bunun üzerine ilgili idarelerden konuyla ilgili bilgi, belge ve görüş taleplerinde bulunan KDK, söz konusu yardımının maaş ödeme sisteminde bu konuda bir seçenek bulunmamasından kaynaklandığını tespit etti.

Konuya ilişkin KDK'nin tavsiye kararında, vatandaşın hak ettiği sosyal ve mali haklarının maaş ödeme sisteminde seçenek olmaması gibi teknik bir gerekçeyle ödenmemiş olmasının Anayasa'ya, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına ve hakkaniyete açıkça aykırı olduğu vurgulandı.

Maaş ödeme sisteminde böyle bir seçeneğin bulunmamasının sorumlusunun vatandaş olamayacağını belirten KDK, idarenin bu konuda öncelikle mağdur vatandaşa hakkını vermesi, sonra da maaş ödeme sisteminde gerekli düzenlemeleri yapması gerektiğine, idarenin bundan kaçınmasını haklı kılacak hukuki dayanağın da bulunmadığına işaret etti.

KDK, çocuk aile yardımı ödeneğinin başvurana artırımlı olarak ödenmesi konusunda ilgili Valiliğe, söz konusu ödemenin yapılmasını sağlamak ve gerekli düzenlemeleri hayata geçirmesi için de Milli Eğitim Bakanlığına tavsiye kararı verdi.

Ayrıca aile çocuk yardımı menüsüne yüzde 50 artırımlı seçeneğinin eklenmesi için Kamu Harcama ve Muhasebe Bilgi Sistemi'nde (KBS) gerekli çalışmaları yapmak üzere tavsiye kararının bir örneğini de Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderildi.

KDK'nin tavsiye kararı üzerine ilgili idare tarafından başvurucunun talebi doğrultusunda engelli çocuk yardımının başvurucuya yüzde 50 artırımla ödendiği aktarıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
KDK, Satranç Federasyonu ile online turnuva düzenleyecek
13 Nisan 2021 16:05		 KDK, kanserli öğrencinin ödediği harcın iadesini istedi
11 Nisan 2021 11:44
KDK'den, işçilerin hak kaybına nakdi ücret desteği değişiklik tavsiyesi
03 Nisan 2021 14:12		 İSG hizmeti veren öğretmenin ek ödemesi KDK tavsiyesiyle çözüldü
27 Mart 2021 10:53
Tez aşamasında dönen araştırma görevlisinin mecburi hizmeti ne zaman başlar?
25 Mart 2021 11:04		 Çankaya Belediyesi'nin 'zabıta' mülakatı hukuka uygun bulunmadı
20 Mart 2021 13:15
KDK'dan müfettiş yardımcıları için yeterlik sınavı kararı
19 Mart 2021 11:00		 KDK: İSG uzmanının eksik yatan ücreti ödensin
17 Mart 2021 13:25
KDK: Avukatlık stajında kaydiye ücretinin yasal dayanağı yok
10 Mart 2021 17:12		 KDK devreye girdi: Yatılı öğrencilerden kaldıkları gün kadar ücret alınacak
09 Mart 2021 13:53
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:36 - İmamoğlu: Benim evimde şu an herkes kovid15:33 - Ev hapsindeki kişiyi öldüren sanığa suç örgütü üyeliğinden de ceza istendi15:25 - Bakan Kurum: 8 projede yeni mezun mühendis ve mimarlar görev alacak15:22 - Testi pozitif yolcu, otobüsten indirilip hastaneye kaldırıldı15:19 - ABD Büyükelçiliğinden 'PKK'nın kilit isimleri için ödül' paylaşımı15:17 - Bakan Koca paylaştı: En çok vaka artışı olan iller
15:15 - Kısıtlamadan muafiyeti kötü niyetli kullananlara işlem yapılacak15:11 - Ankara Büyükşehir'den Sabancı Bulvarı-Ankara Bulvarı açıklaması15:04 - '65 yaş üzeri vatandaşlarımız bir an önce aşı randevularını almalı'15:01 - Libya'ya aşı götüren uçak Ankara'dan hareket etti14:49 - Kokoreç yerken diline iğne batan kadın doktorları da şaşırttı14:42 - Haftalık verilere göre vaka sayısı artan ve azalan iller
14:38 - KDK tavsiye etti, memura engelli çocuk yardımı 'artırımlı' ödendi14:35 - Kuaförün önündeki halıyı çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı14:30 - Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 2 tutuklama14:28 - Atatürk'ün güderi ceketi açık artırmaya çıkıyor14:26 - Babasının damdan atmakla tehdit ettiği 4 yaşındaki çocuk kurtarıldı
14:24 - Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitime verilen bu aranın son olmasını diliyorum
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamuda esnek çalışmaya ilişkin genelge yayımlandı
İşte kısıtlamadan muaf olacakların listesi
Seyahat kısıtlamasının ayrıntıları... Özel araçla seyahat yasak mı?
Yeni korona genelgesi 81 ile gönderildi
Belediye Başkanı'nın oruçla imtihanı
Hilvan kaymakamının patates çuvalı ile pozu tepki çekti
Boğaziçi, üniversiteler içinde en yüksek promosyonu aldı
AK Parti'den Z kuşağı atağı
Polis her yerde onları arıyor: Rezil paylaşımlarını böyle savundular
Yiğit Bulut'tan Merkez Bankası açıklaması: Gereken kararlar alınacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hamsin 2
2021 ramazan ilk dayak piyangosu 3
2022 dünya kupası 1
zikzak 3
dakikada yüz kelime konuşmak 1
ilk göz ağrısı 3
erp 3
Niyet etmek 3
Ateistler oruç tutan kadına saldırdı. 2
tilt olmak 1
SON İLANLAR
Erzurum Tekman Belediyesi sözleşmeli veteriner alacak
Batman Beşiri Belediyesi memur alacak
Karlsruhe Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Londra Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK, 120 uzman yardımcısı alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam