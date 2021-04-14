Kısıtlamadan muafiyeti kötü niyetli kullananlara işlem yapılacak
|14 Nisan 2021 15:15
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Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Kastamonu Valisi Avni Çakır başkanlığında toplanarak, "Kısmi Kapanma Tedbirleri" konusunda bir dizi karar alındığı bildirildi.
Açıklamada, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve ormancılık faaliyetlerinin sürekliliğin sağlanması amacıyla bu işlerle uğraşan kişiler ve yerlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına karar verildiği belirtildi.
Kısıtlamadan muaf olanların zaman ve güzergahın dışında çıkmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik muafiyet İçişleri Bakanlığının 20799 sayılı genelgesinde açıkça belirtilmiştir. Muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman ve güzergah ile sınırlı olup aksi durumda muafiyeti kötüye kullanım olarak görülerek adli ve idari yaptırımlara konu edilecektir." ifadelerine yer verildi.
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