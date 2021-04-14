Bakan Koca paylaştı: En çok vaka artışı olan iller
Bakan Koca: "100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da oldu. Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleşti."
|14 Nisan 2021 15:17
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Bakan Koca: "100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da oldu. Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleşti."
100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağda oldu. Samsun ve Ardahanda ise azalış gerçekleşti. Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde. pic.twitter.com/7e5hwYpiovDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 14, 2021
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