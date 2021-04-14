ABD Büyükelçiliğinden 'PKK'nın kilit isimleri için ödül' paylaşımı
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından PKK'nın kilit isimleri Murat Karayılan'ın yerini ihbar edenlere 5 milyon dolara, Cemil Bayık için 4 milyon dolara, Duran Kalkan içinse 3 milyon dolara kadar ödül verileceğini hatırlatan bir paylaşım yaptı.
|14 Nisan 2021 15:19
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ABD Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hatırlatma: PKK'nın kilit isimleri Murat Karayılan'ın yerini ihbar edenlere 5 milyon dolara, Cemil Bayık için 4 milyon dolara, Duran Kalkan içinse 3 milyon dolara kadar ödül verilecektir. Bilgi sağlayan kişilerin kimliği tamamen gizli tutulacaktır" ifadelerine yer verildi.
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